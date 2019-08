Mariano Calderón (24) era padre de dos nenes.

Era ir y volver. Comprar unas cosas a unas 10 cuadras de su casa, un trámite. Mariano Calderón seguramente jamás imaginó que esa misión sería la última. Pidió la moto Cerro 150cc a un amigo y ejecutó casi todo lo que había previsto, pero cuando estaba cerca de su domicilio el rodado se le rompió y no le quedó otra que empujarlo para llegar a destino. Sin embargo cuando faltaban unos 50 metros, un automovilista lo embistió desde atrás y todo se truncó. Cuando el joven cayó pesadamente al piso no le quedó ninguna chance y perdió la vida prácticamente en el acto, informó ayer Aldo Calderón, papá de la víctima.



El automovilista que lo atropelló siguió unos metros más hasta caer en un zanjón para el desagüe con auto y todo, pero no sufrió lesiones graves, informó la Policía.



Todo pasó sobre las 21,30 del sábado en calle La Plata, entre las calles 3 y 4, en 25 de Mayo, donde vivía ese joven de 24 años con su señora y dos hijos, una nena de 4 años y un varón de 2. Allí Mariano y su familia eran caseros de una finca, contó Aldo, que además de Mariano tiene otros cuatro hijos.



Según la Policía, Marcelo Sarmiento (58) fue el hombre que lo atropelló al mando de un Peugeot 307, al parecer, volvía a su casa en la zona de Tupelí, en 25 de Mayo.



Según los voceros, los protagonistas del trágico accidente circulaban en el mismo sentido, de Norte a Sur por La Plata.



Lo que no le cerraba ayer al padre y otros familiares de la víctima en la morgue judicial, era que el automovilista no hubiera visto a Mariano. "Si iba en auto tenía que llevar las luces prendidas y me imagino que debió llevar la luz alta porque esa zona es más bien oscura. Queremos que se investigue bien y se haga justicia", dijo Aldo.



Sarmiento fue trasladado por precaución hasta un centro de salud, pero estaba fuera de peligro. Quedó detenido, sospechado de matar sin tener esa intención (homicidio culposo) y un juez resolverá su situación.