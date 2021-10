Un camión chocó hoy contra las aspas de un helicóptero sanitario del SAME cerca del peaje Parque Avellaneda, sobre la autopista Perito Moreno, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando descendió para asistir a un herido por otro siniestro, pero la tripulación resultó ilesa y hay demoras en la zona. informaron fuentes policiales.



Todo sucedió cuando el helicóptero del SAME estaba asistiendo junto a bomberos de la Ciudad de Buenos Aires a un herido a raíz de un choque entre dos camiones, en la autopista Perito Moreno, sentido hacia el centro, y un camión que no fue detenido en el peaje, chocó y tocó el rotor de cola de la aeronave (donde están las hélices) lo que provocó el siniestro, informaron hoy a Télam las fuentes.



Según se reportó, no hay heridos de gravedad por el hecho.



Los vehículos aún se encuentran sobre la vía principal, donde al menos dos carriles están restringidos al tránsito, ya que el helicóptero está averiado y los peritos y personal de la Policía Federal realizan peritajes se encontraban labrando actas sobre lo sucedido.



Intervino la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº31, a cargo del fiscal Carlos Rolero quien dispuso actuaciones por "averiguación de año" contra la persona que manejaba el tercer camión.