Un sujeto de San Juan fue condenado a 1 año de prisión condicional (no va preso) por mostrar el pene a una prima de 10 años diciéndole que era un juguete.

El impitado aceptó el castigo en un juicio abreviado, por el delito de exhibiciones obscenas agravadas, dijeron fuentes judiciales.

La causa contra el ahora condenado se inció luego de una entrevista videograbada (Cámara Gesell) a la que fue sometida la víctima en el marco de otra investigación.

Esa medida, llevada a cabo por una psicóloga del Anivi, se realizó el pasado 4 de marzo. En dicha declaración, la menor explicó que "cuando era chiquita vivía con mi abuela hasta el año pasado que me fui con mis papás, pero cuando era chiquita me crié más que nada con mi abuela y mi abuelo". Agregó que "cuando vivía con ellos, se quedaban mis primas y primos, y pasaban cosas con mis primos que no me gustaban (tenía entre 9 y 10 años)" y reveló que en una oportunidad su primo mayor "se acostó en el colchón y se puso a ver tele y yo también quería ver, y se bajó el pantalón y me decía 'mirá…. es un juguete… se mueve, se mueve solo…'".

Según los voceros, el sujeto le dijo si quería tocarle el miembro, a lo que ella se negó.