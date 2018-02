Sigue la expectativa por saber si el cadáver encontrado el sábado último en un arroyo de la localidad bonaerense de Ezeiza pertenece a la ciudadana china desaparecida hace 16 días y vista por última vez en el aeropuerto internacional. Ese cuerpo aún no pudo ser identificado por el estado de descomposición. Lo único que se supo a través de la autopsia es que no presentaba lesiones ni otros indicios sobre la causa de muerte, indicó Télam.



Ante la falta de resultados concretos, se tomaron diversas muestras para realizar las pruebas de ADN. Los forenses estimaron la data de muerte en 15 o más días anteriores al hallazgo del cuerpo y advirtieron que la talla y el peso del mismo, así como algunas de las prendas de vestir que lo cubrían, coincidían con las de Sun Zhong Qin, pero no pueden confirmar con certeza que sea ella. La mujer desapareció el 20 de enero último, tras arribar en un vuelo procedente de Shangahi. La última vez que la vieron fue a las 4.30 y tomó rumbo a los bosques cercanos al predio del aeropuerto.