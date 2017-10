Sebastián Cortez iba a ser papá con su pareja, Melanie Pérez. A la derecha, el estado en el que quedó su moto y la abolladura en la parte trasera del auto en el que impactó a última hora del sábado en el Conector Sur, Rawson.

Hacía poco más de un año que Sebastián Cortez había dejado su casa de toda la vida en Trinidad, Capital, donde lo había criado su abuela, para irse a vivir son su pareja Melanie Pérez (17) en el barrio La Estación, en Rawson. A última hora del viernes repetía en moto un viaje que para él era frecuente: volver de ver a su abuela-mamá hasta el barrio rawsino donde lo esperaba su mujer, ahora a punto de dar a luz. Pero esta vez hubo una alteración letal: en su camino hacia el Sur por el Conector Sur (conocido también como vía rápida) no pudo sortear un auto, lo embistió desde atrás y no tuvo chances de sobrevivir. Murió cuando lo trasladaban al hospital Rawson, dijeron sus familiares y fuentes policiales.



El accidente ocurrió a las 23,10 del viernes sobre el carril Oeste del Conector Sur, unos 40 metros al Sur del cruce con Guayaquil, Rawson. La hipótesis que maneja la Policía es que Fernando Ángel Díaz (37) conductor de un Peugeot 405, puso las balizas y se detuvo a un costado por alguna razón (decisión propia o falla mecánica). Y en ese momento intentó pasar por el lugar Cortez, que iba con su casco puesto a bordo de su moto Corven 150 cc, dijeron fuentes policiales.



En el lugar, los policías no detectaron huellas de frenadas de ninguno de los vehículos y por eso están convencidos de que el impacto pudo ocurrir a gran velocidad. Por eso el motociclista no tuvo escapatoria.



"Era muy buena gente, trabajaba en la feria y la Municipalidad de la Capital. Salía a las tres de la mañana y volvía a las diez de la noche para que no le faltara nada a su mujer. Y mire la desgracia... a mi hija le dieron fecha de parto para el 5 de noviembre y él iba a cumplir 25 años el 14 de ese mes... se fue sin conocer a su Aimara Martina", dijo María Cristina Echenique, suegra de la víctima, entre lágrimas.