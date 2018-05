Confesión. Ernesto Sarmiento ratificará hoy que fue autor de un homicidio simple.

El remisero Ernesto Sarmiento ratificará hoy ante la jueza Graciela Del Pie (Sala III, Cámara Penal) que está de acuerdo con recibir 11 años de cárcel por atropellar con su remís a Juan de Dios Muñoz (29), arrastrarlo 18 metros en el pavimento hasta frenar para ver si el cuerpo se desprendía del auto, y pasarle otra vez por encima, dijeron fuentes judiciales. Ese violento y trágico episodio ocurrió la madrugada del 29 de septiembre de 2016 en Perito Moreno y Libertador, a la salida del boliche "La Llorona".



Según fuentes judiciales, Sarmiento (asistido por los abogados Carlos Rivadeo y Jorge Videla) acordó un juicio abreviado con el fiscal José Eduardo Mallea, en el que acepta ser autor del delito de homicidio simple. Así, a cambio de una rebaja de pena, busca no ir a un juicio común.



Sarmiento y Muñoz se conocían. Habían estado presos por encubrir el robo de un compresor. Por esa causa, el fallecido recibió 1 año y 4 meses de cárcel. Sarmiento en cambio pudo acceder a una probation por no tener antecedentes ni condenas previas.



Todo indica que ese hecho había generado un problema entre ambos, al punto de que Sarmiento se la "tenía jurada" a Muñoz. Así se lo dijo esa madrugada en la que subían otros pasajeros a su remís cuando se le apareció Muñoz. "Con este está todo mal", "Vos me debés una" y "Cag... este hijo de put...", fueron algunas de las expresiones que escucharon los testigos. Y no hicieron dudar al juez Alberto Benito Ortiz de que Sarmiento quiso matar a Muñoz.