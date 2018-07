La vivienda donde ocurrió el sangriento episodio. Los tres cuerpos estaban en un dormitorio y presentaban signos de violencia y heridas con un elemento cortopunzante, principalmente en el cuello.

Un nuevo triple crimen vuelve a conmocionar a la vecina provincia de Mendoza. Una madre de 48 años, su hija discapacitada de 22 y su nieto de 4 años fueron asesinados durante la medianoche del domingo, en una vivienda de la localidad de Maipú. Las víctimas fueron apuñaladas. El único detenido y principal sospechoso es un vecino, Ezequiel Ledesma (23), que era novio de la joven asesinada. Hasta anoche no era imputado por la Justicia, pero los medios mendocinos aseguraron que lo sería en cuestión de horas.



Las víctimas son Alejandra Ferreyra (48), Karen Arenas (22) -que estaba en sillas de ruedas- y Yariel Bruno (4). Según los investigadores, ocurrió entre las 23 del domingo y 1 de la madrugada de ayer, en el Barrio Bandera Argentina.



La terrible escena de los cuerpos ensangrentados en la humilde vivienda y el desorden de su interior, fue encontrado por Janette Arenas, la mamá del nene, hija y hermana de las víctimas. Los vecinos escucharon los gritos de Janette, cerca de la 1 de ayer. "Cuando salimos a la calle, ya estaba la Policía. Al principio, pensábamos que se trataba de un robo. Pero no se llevaron nada", contó Cecilia, una vecina.



Janette había salido a comer con una amiga cuando dejó su hijo al cuidado de su madre y su hermana. "Está devastada, resguardada en la casa de otra vecina", agregó Cecilia.



Nora, la madre de Ezequiel Ledesma, el joven de 23 años que está detenido, dijo que su hijo es inocente: "Están inculpándolo injustamente. El fue a jugar al fútbol, después estuvo con sus amigos acá (en su casa) hasta muy tarde. No es culpable, siempre estuvo muy pendiente de Karen (su novia y una de las víctimas)", dijo la mujer.



La madre del detenido dijo que su hijo llevaba dos años de noviazgo con Karen y que mantenían una relación "muy buena siempre" y justificó que la sangre que encontraron en las zapatillas de Ezequiel las provocó un perro caniche que tenía la familia y que en algún momento estuvo en el lugar del crimen: "El perro caniche iba y venía, esas son las manchas que tiene mi hijo".



El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que los tres cuerpos estaban en un dormitorio de la casa. Según las primeras apreciaciones, presentaban signos de violencia y heridas con un elemento cortopunzante, principalmente en el cuello.



Mendoza ya tuvo hechos de esta gravedad. Uno de los más recordados es el triple crimen del barrio Trapiche en octubre del 2016, protagonizado por el profesor de taekwondo, Daniel Zalazar, quien fue condenado el año pasado a prisión perpetua.





Hallaron sin vida al empresario hotelero



El empresario hotelero mendocino que había desaparecido el martes pasado y cuyo auto había sido hallado quemado fue encontrado ayer sin vida. Los investigadores creen que se trató de un crimen. según los medios de esa provincia. El cadáver de Roberto Viegas Bordeira (74), estaba en un descampado de Godoy Cruz, cerca del basural El Pozo, sitio donde incendiaron su coche. De acuerdo a la investigación, el cuerpo del hombre se encontraba con vestimenta y no había sido enterrado, aunque se detectaron rastros en la indumentaria de haber estado en contacto con fuego. Viegas Bordeira desde hacía algunos años se había retirado de la actividad hotelera debido a su estado de salud. Había sufrido un ACV y se perdía en "tiempo y espacio", según familiares.