El juez de Garantías Matías Parrón rechazó otorgar la excarcelación a Braian Guajardo (24), uno de los tres sospechosos detenidos por el crimen de Juan Ignacio Martínez Tejada (18), ocurrido en octubre pasado en el Barrio Teresa de Calcuta de Pocito.

Fue el abogado de Guajardo, Jorge Videla, quien en la mañana de este jueves solicitó que su cliente sea liberado pues, a su entender, “no hay ninguna prueba que lo incrimine o que lo ubique en el lugar del hecho”.

En la otra vereda, el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales Adrián Riveros (asistido por el ayudante fiscal Emiliano Pugliese) se opuso al pedido del defensor, argumentando que los elementos de convicción recolectados por los investigadores dan cuenta de la participación de Guajardo en el hecho.

El juez Parrón entonces falló a favor del planteo fiscal y denegó la excarcelación.

En la audiencia también estuvieron presentes Walter Agustín Barahona (18) y Claudio Pedro “Colorado” Guiñez (33), los otros dos sospechosos por el homicidio de Tejada (son defendidos por Marcelo Abarca Gómez). Tanto ellos como Guajardo están con prisión preventiva en el Penal de Chimbas.

El crimen de Juan Ignacio Martínez Tejada ocurrió durante los primeros minutos del 6 de octubre de este año.

Los vecinos del Barrio Teresa de Calcuta, tras una seguidilla de tiros, escucharon los gritos de una mujer y al salir se toparon con un joven en la vereda de enfrente, sentenciado por un balazo en el pecho. Ese joven era Martínez Tejada. Vivía en la Villa 17 de Agosto, en Rawson, y para los investigadores todo indica que era uno de los cuatro sujetos que, en dos motos, tirotearon la casa 16 de la manzana F, al parecer, en el marco de un ajuste de cuentas por drogas.

Que hubo disparos desde afuera hacia adentro quedó más que probado con cuatro agujeros en un portón metálico y las marcas de algunos de esos impactos en una pared de la casa.

Para los investigadores, todo indica también que, desde el interior de la vivienda hacia afuera, esos disparos fueron repelidos con otros balazos, uno de los cuales terminó con la vida de Martínez Tejada. Esta hipótesis se reforzaba con el hallazgo de un revólver calibre 38, una carabina calibre 22 y varios cartuchos en el interior de la casa tiroteada, lugar en el que encontraron y detuvieron a Walter Agustín Barahona. Ese muchacho, en la audiencia en la que fue imputado, declaró ante el juez que “no me quedó otra que defenderme y les disparé”. “En ese momento yo estaba sentado en el tanque, en la parte dentro de la casa, y veo que pasan unas motos y se frenan unos chicos y entran a tirotearme. En ese momento yo agarro las armas y no me quedó otra que defenderme y les disparé”, relató.

Por su parte, Guiñez fue detenido tiempo después, el primer día de este mes. Según fuentes judiciales, la casa donde ocurrió la balacera era de él o al menos vivía en ese lugar y testigos dijeron que lo vieron en ese lugar momentos antes del tiroteo.

En tanto, en las primeras horas del día posterior al crimen se entregó Guajardo, acusado de haber participado también en la balacera. Este sujeto tiene numerosos antecedentes penales.