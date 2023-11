La jueza de Garantías, Verónica Chicón, desligó ayer con un sobreseimiento al exmilitar Walter Rojas (55), luego de que el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Ignacio Domínguez (UFI de Delitos Especiales) pidieran su sobreseimiento, por considerar probado que nada tuvo que ver con el accidente que le costó la vida a Juan Pablo González (17) la noche del 27 de marzo pasado en la Ruta 40, en la zona de Colonia Fiscal, Sarmiento. El pedido de Fiscalía estuvo en sintonía con el reclamo del defensor Leonardo Miranda, quien siempre insistió en que su cliente sólo embistió la moto de la víctima. Según un perito, aquella noche el joven pudo perder el control, desviarse a su derecha, chocar el guardarrail y luego caer en el asfalto, sin que nadie lo embistiera.

Los hermanos Josela y Fernando Echegaray Moya pidieron incorporar una pericia de parte, porque a su entender el accidente pudo tener otra mecánica que no excluía a Rojas. Sin embargo su versión no prosperó y ahora podrán reclamar ante un Tribunal de Impugnación para que el exmilitar no sea desligado.