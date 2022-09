En un lapso de 4 horas, dos hombres de 38 y 28 años perdieron la vida ayer al accidentarse en moto, uno en Rivadavia y el otro en Valle Fértil. En ambos casos los investigadores de la UFI Delitos Especiales, dirigidos por el fiscal Renato Roca (asistido por el ayudante fiscal Ignacio Domínguez), no advirtieron signos de participación de terceros, por lo que las causas están encaminadas a pasar al archivo. Los dos fallecidos regresaban de fiestas cuando se accidentaron, pero se desconoce si conducían alcoholizados pues hasta anoche no estaban los resultados de los análisis toxicológicos, dijeron fuentes judiciales a este diario.

EN RIVADAVIA

La primera de las desgracias ocurrió a eso de las 3.40 de la madrugada y tuvo como víctima a Juan Carlos Tapia (38). Según fuentes judiciales, el hombre a esa hora guiaba una Gilera 110cc por Avenida Libertador en dirección al Oeste, cuando unos 20 metros antes de Conforti (pasando Pellegrini) perdió el dominio y se fue al suelo, con tanta mala fortuna que en la caída golpeó su cabeza contra el cordón de la bicisenda que hay al costado de la calle. Tapia llevaba casco pero igual sufrió graves lesiones que le terminaron costando la vida en el lugar.

Los voceros señalaron que la víctima había estado en un cumpleaños y que cuando se accidentó regresaba a su casa, ubicada en Marquesado.

En Valle Fértil. La víctima salió despedida y murió a causa de las graves lesiones que sufrió principalmente en la caída (no llevaba casco).

EN VALLE FÉRTIL

Unas 4 horas después del siniestro en Rivadavia, alrededor de las 7.40, lo peor le iba a tocar a Roberto Nicolás Brito (28), un riojano que conducía una Maverick 150cc acompañado por un sobrino llamado Gustavo Brito (18). Según fuentes del caso, la tragedia ocurrió sobre la Ruta 511, a la altura del Puesto San Roque. Los Brito habían estado en una fiesta y a esa hora volvían a sus domicilios en La Rioja. La versión indica que se trasladaban hacia el Este cuando por algún motivo que está bajo investigación se salieron de la calzada e impactaron contra el guardarraíl.

Roberto Nicolás Brito, el conductor, salió despedido y no sobrevivió, mientras que su sobrino sufrió algunas heridas que no pusieron su vida en riesgo. Para los pesquisas fue determinante en los distintos finales el uso de casco, pues el fallecido no llevaba mientras que el sobreviviente sí. Ese muchacho dijo a la Policía que viajaba dormido y que cuando se despertó ya se habían accidentado, por lo que desconocía qué pudo haber pasado.