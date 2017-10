Continúa la polémica en torno al inicio del juicio a Enzo Lampasona, acusado de abuso por una estudiante menor de edad mientras se desempeñaba como coordinador durante el viaje de egresados. Es que si bien debía comenzar el pasado martes, el Tribunal decidió suspenderlo hasta el año que viene, debido a la renuncia de los abogados defensores del joven.

Sin embargo, en diálogo con Radio Sarmiento, el letrado Rodolfo Rodrigo desmintió categóricamente esto y aseguró que sigue siendo el encargado de proteger los intereses de Lampasona.

"No renunciamos. María, la otra abogada, está cursando los últimos días de su embarazo y estaba establecido que no fuera. Y yo tengo una enfermedad que me causa mucho dolor físico, pero lo estoy solucionando, por eso no pudimos ir a la audiencia. De todas formas, le mandamos el defensor oficial, el chico no estaba solo. Dejamos en claro en un escrito que sigo siendo el defensor", aseguró el letrado, quien no tuvo reparos en disparar munición pesada contra el Tribunal.

"Hablé con la familia y lo entendieron. Por eso estuvo el defensor oficial. Fue un desatino del Tribunal la suspensión, no son muy apegados al trabajo. A mí me sorprendió más que a nadie. No se caracterizan por la prolijidad, fue un error grave", señaló.

También apuntó contra el fiscal a quien acusó de "hacer circo y payasada". "Lozada no es un fiscal que se caracterice por la ética", sostuvo.

Para Rodrigo, esa audiencia tendría que haberse llevado a cabo porque Lampasona tenía defensor. "Hay ensañamiento, intencionalidad de que Enzo quede preso", concluyó.

La audiencia del sanjuanino se pospuso para febrero del 2018. Hasta la reanudación del juicio, Lampasona continuará en libertad.