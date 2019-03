El ‘Coreano’ aceptaba 8 años y 6 meses en un abreviado. Rechazaron el acuerdo y ayer le dieron 16 años por los mismos delitos.



No fueron los 8 años y 6 meses por homicidio simple y robo simple del juicio abreviado que propusieron la Fiscalía y la Defensa, acuerdo rechazado por el juez. Al final del juicio común, fueron 16 años de cárcel los que el mismo magistrado, Juan Carlos Caballero Vidal (h), impuso ayer al ‘Coreano’ Rubén Ariel Arias (45), por los mismos delitos. Pero ese castigo mayor igual dejó gusto a poco en la familia de la víctima, el estilista Miguel Fredi Robledo (49), que a través de su abogada en el debate, la defensora oficial Mónica Sefair, buscaban la pena máxima, perpetua.

‘No estamos para nada conformes con la sentencia, él merecía perpetua. Quedaron demostradas muchas cosas, como que eran pareja y no sabemos por qué no se tomaron en cuenta esas pruebas’, dijo entre lágrimas Guadalupe Robledo, sobrina de Fredi.



El juicio que culminó ayer en la Sala I de la Cámara Penal consagró la acusación que sostuvo la fiscal Marcela Torres, quien había solicitado la resolución que finalmente adoptó el magistrado.



Según Fiscalía, se probó que alrededor de las 22 del 12 de abril de 2017, Robledo llegó al departamento que alquilaba en el 1232 Sur de Entre Ríos, Capital, acompañado por Arias. Y que la víctima interrumpió sus contactos por Whatsapp a eso de las 23,30 de ese día. Que Arias tuvo un ataque de impulsividad, le arrancó una pata a la mesa de luz y le fracturó el cráneo a golpes. Y que luego del ataque robó la valija, ropa y un teléfono de la víctima, dejándolo encerrado con llave.



La defensa oficial compartió el relato de los hechos de la Fiscalía, pero volvió a insistir en que el homicidio tuvo dos agravantes: el vínculo o relación de pareja entre ambos, y el ensañamiento, por haber hecho sufrir innecesariamente al estilista, quien perdió la vida cuatro meses después, el 23 de agosto de 2017.



El defensor Leonardo Villalba pidió la absolución por el beneficio de la duda. Dijo que no se probó con certeza que fue él quien entró a la casa de Robledo el día del crimen. Que se conocían de niños y por eso le regaló la valija y la ropa que le hallaron a Arias. Y que la víctima pudo tener un sentimiento hacia su cliente, pero que no eran pareja. Ahora, podrá reclamar ante la Corte.