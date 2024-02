La Corte de Justicia aplicó el último duro revés en la provincia a las pretensiones de Mario Mateo Matic (exlíder del gremio de los empleados bancarios) de zafar de la cárcel, pues desestimó el recurso de su Defensa Oficial para intentar revertir la condena de 7 años de prisión efectiva, que había recibido por abusar de dos hermanas el 30 de mayo del año pasado. Y como tampoco buscó llegar con su reclamo ante el máximo tribunal de justicia del país, uno de los jueces que lo castigó, Alberto Caballero, ordenó este viernes que se revoque su detención domiciliaria y pase a cumplir su castigo en la cárcel de Chimbas, dijeron fuentes judiciales.

Caballero, junto con el juez Benedicto Correa y el fallecido Fernando Echegaray, habían considerado probado que el exgremialista cometió al menos dos hechos de abuso sexual gravemente ultrajante contra una joven (hoy de 27 años) y otro ataque considerado abuso simple contra una hermana de esa chica (hoy de 24 años), cuando ambas tenían unos 18 años.

El 7 de noviembre pasado, un Tribunal de Impugnación confirmó ese primer fallo. Y el 18 de diciembre último un tribunal de la Corte de Justicia desestimó también un reclamo para tratar de derribar la sentencia en su contra.

Pero ir a la cárcel no es el último problema para Matic. Los ataques cometidos contra esas dos hermanas habían sido consecuencia de la investigación que se inició a partir de la primera denuncia que lo volvió a la escena pública el 17 de marzo de 2022. En ese primer reclamo de Justicia, se apuntaba contra él por haber abusado de una nena (por entonces de 12 años) con la que tiene un parentesco.

Todo indicaba que llegaría a juicio por esa primera denuncia, pero el caso fue anulado luego de un fallo de la Corte en el que se dejó sentado que las entrevistas con el sistema de Cámara Gesell no eran válidas si no estaban presentes el juez, la Fiscalía, la Defensa y eventualmente el propio imputado, aunque conectado y no en la misma sala que la víctima.

Entonces, las pruebas de ese caso debieron reproducirse y Matic volvió a quedar complicado. Al punto de que el pasado 2 de febrero, el fiscal Nicolás Schiattino (UFI Anivi) pidió otra vez que sea juzgado y que, luego del debate, reciba un castigo de 9 años por esas agresiones sexuales a la menor.