Ángel "Pato" Cabrera fue condenado hoy a dos años y cuatro meses de prisión en el marco de un juicio abreviado en el que reconoció los cargos por los que se lo acusa por 'lesiones leves' contra su expareja, que se suma a otra condena que cumple con prisión de dos años por violencia de género contra la mujer.



En la audiencia el golfista reconoció haber realizado los actos de los que se lo acusa, por violencia de género contra Cecilia Torres Mana, una de las dos denunciantes en su contra, ambas exparejas.



Antes de la sentencia y de confesar su accionar violento, Cabrera dijo: "Muchos dicen que la cárcel es mala, pero no es así; a mí la cárcel me hizo bien".



La audiencia de hoy en la Cámara 8ª del Crimen, presidida por el vocal unipersonal Juan Manuel Ugarte, sirvió para celebrar un juicio abreviado al acordar las partes un reconocimiento de los hechos por parte del acusado y una reducción de la pena que finalmente el juez avaló de dos años y cuatro meses de prisión efectivos.



Cabrera permanece detenido en el penal de Bouwer desde el año pasado, ya que fue juzgado en el juicio por el que resultó responsable de cometer 'lesiones agravadas y hurto simple' contra su expareja.



En julio de 2021 fue condenado por ese delito, aunque Cabrera fue extraditado a Córdoba con anterioridad a esa fecha ya que no volvía del exterior ante el requerimiento de la Justicia.



Cabrera, ganador del US Open 2007 y del Masters de Augusta en 2009, el 20 de julio de 2020 viajó sin autorización judicial desde su domicilio en la localidad cordobesa de Villa Allende hacia los Estados Unidos para participar de un torneo de golf.



La Justicia advirtió la ausencia dos semanas después, a poco de establecer la fecha para el primer juicio y a escasos días de nuevas denuncias presentadas por su expareja, lo que motivó que se pidiera su captura internacional, que se pudo concretar el 14 de enero de 2021 en Río de Janeiro (Brasil).



El 12 de junio de ese año Cabrera llegó extraditado a Córdoba y fue alojado en calidad de detenido en el penal de Bouwer, donde permanece desde entonces, ya con dos condenas en su contra.