Eran alrededor de las 6:20 de este lunes cuando Jorge Tejada se dirigía por Avenida de Circunvalación a su trabajo, como lo hace cotidianamente. Sin embargo, no fue un día más. Mientras conducía observó un auto que circulaba por el interior del anillo a contramano. Decidió filmar el momento, llamó al 911 y compartió las imágenes de la imprudencia vial que rápidamente se viralizaron. “Sentí miedo”, confió el hombre que además dijo que pensó en el caso de Leslie Arustizia, la joven que murió en 2016 luego de ser atropellada cuando viajaba en moto por Irma Elvira Sánchez, quien también iba en contramano por la Avenida.

“Creo que era un Ford Fiesta Max gris oscuro, lo vi por la Circunvalación y lo empecé a grabar a la altura de Paula Albarracín de Sarmiento hasta antes de calle Mendoza, donde se corta el video. Lo dejé de filmar para llamar al 911, pero justo cuando me atendieron vi que aparecía un patrullero de la Policía que hizo señas de luces, prendió la sirena y lo detuvo”, relató el hombre.

A la vez contó que, “no sé quién manejaba, pero llegué a ver a una mujer en el asiento del acompañante”.

“Despacio no iba, yo viajaba a 80 -kilómetros por hora- y nunca lo pude alcanzar, de hecho, se me empezó a ir. Yo no aceleré más porque sentí miedo de que chocara con alguien y saltara el guardarrail”, recordó también Tejada, quien observó con preocupación cómo pasaron por al lado del vehículo dos colectivos y dos autos, uno de los cuales le tocó bocina.

En cuanto a lo que pensó en el momento, reveló que “traté de imaginarme por qué alguien haría eso y pensé que tal vez era gente de afuera de la provincia. También se me vino a la cabeza el caso de Leslie porque justamente yo fui compañero de la facultad de una sus hermanas”.