Fueron apenas unos segundos, los suficientes para que un delincuente aprovechara que un empleado de un conocido mayorista sanjuanino se bajara a atender un negocio, para quedarse con un bolso lleno de plata. Todo esto, en pleno centro y ante la vista de todos, en calle Mendoza, 30 metros al Norte de calle Mitre, alrededor de las 11:45.

La víctima fue Héctor Zaragoza, quien trabaja con su utilitario de la firma Cabral Mayorista. "Me bajé un toque al negocio de ahí (señala a unos 20 metros) y me abrieron la camioneta y sacaron la plata, no lo puedo creer", explicó a este diario.

La policía llegó al lugar y buscaba transeúntes que aporten datos para que, junto a las cámaras del CISEM, puedan dar con el ladrón. Llamó la atención que nadie vio nada, teniendo en cuenta que es una zona súper transitada, donde hay una óptica y un café, además de un kiosco y una casa de lencería.

El vehículo había quedado abierto porque, según el empleado, la diligencia era rápida. "Estaba toda la plata de la recaudación de la mañana, más de $150 mil, no sé", agregó