Este martes cerca del mediodía, una mujer de 31 años sufrió un abuso sexual en la calle. Se animó hablar con DIARIO DE CUYO para dejar un mensaje reflexivo y que este tipo de situaciones no se lo considere como algo "normal".

"Iba caminando por General Acha, antes de Córdoba y había agarrado el celular cuando sentí que alguien me levantó el vestido y me metió la mano en la cola", fueron las fuertes palabras de D. C.

Ella es bailarina, actriz y profesora de yoga. Contó que estaba saliendo de trabajar y llevaba un vestido por las rodillas. "Sé que mi vestimenta no habilita a que me toquen pero muchos juzgan eso", dijo con pena.

D. C. al sentir la mano del muchacho tuvo la reacción de seguirlo y que ese hecho no quede en la nada. "Se quiso mezclar en un grupo de chicos en la puerta de la escuela Antonio Torres pero cuando me vio que lo perseguía, volvió a correr. Yo gritaba para que lo frenaran y en la esquina de Tucumán y Mitre, un hombre lo agarró", amplió. Su reacción fue darle una trompada una vez que lo tuvo cerca.

La víctima del abuso dijo que sintió mucha vergüenza cuando le preguntaron qué había pasado pero después se dio cuenta que "no es un hecho menor". "Lo minimizamos como que hay otras cosas más importantes que atender y no está bien que se tome como un juego tocarle las partes íntimas a las personas", sostuvo.

También resaltó la solidaridad de la gente, que si bien no entendía qué pasaba, la ayudó a detener al chico. "Una chica me acompañó y me sentí contenida. Mi familia y mis amistades me alentaron a no callarme con esto que es grave pero no tomamos conciencia", destacó.

D. C. aseguró que no sabe nada del menor pero que en un momento le dio hasta pena que tenga esa "mentalidad". "Está mal lo que hizo y es grave. No es normal que la gente camine por la calle y le toque los genitales a los demás", resaltó.