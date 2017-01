El viaje de distensión que habían planeado Rosalía ‘Chiquilina’ Arbó y su marido Ramón D’Virgilio en Córdoba, terminó en una desgracia.



Partieron el jueves pasado de su casa en la Capital de San Juan a bordo de su Renault 9 rumbo a Jesús María, con la idea de visitar parientes y, de paso, asistir al festival de doma y folclore.



Pero allí nunca llegaron. Y lo peor fue que ayer al mediodía, la mujer apareció muerta al lado del vehículo en un camino de complicado acceso, en una zona inhóspita de Salinas Grandes, cercana a la localidad de Quilino.



El vehículo aún tenía las llaves en contacto y no había sido violentado, y la mujer tampoco presentaba signos de violencia, informó ‘Cadena 3’ en base al informe de la Departamental Norte de la policía cordobesa.



Un alto jefe policial dijo a su vez a este diario que hoy continuarán la búsqueda en una zona de tupida vegetación, con la ‘esperanza’ de hallar vivo a Ramón. Pero también admitió que temen que el hombre haya corrido la misma suerte que su mujer, por las altas temperaturas, el tiempo transcurrido sin que se sepa de él y su edad.



Los policías cordobeses creen que la pareja erró el camino o se desvió por alguna circunstancia, hasta sufrir algún problema con el auto lo que habría obligado a Ramón a salir a pedir ayuda.

“Es increíble que ese vehículo (en Renault 9 de la pareja) haya ingresado a ese lugar, que es totalmente inhóspito. A las camionetas les cuesta transitar esos caminos. Con el fiscal, no podemos entender cómo se han desplazado por ese lugar”, dijo el comisario mayor Quinteros a Cadena 3.



La última comunicación del matrimonio se había producido el jueves en la tarde, cuando transitaban por Cruz del Eje. Y al no tener más novedades suyas, sus parientes se comunicaron con la Policía.



Desde entonces comenzó un rastrillaje con grupos especiales y perros entrenados, que recién tuvo resultados ayer, con el hallazgo del auto y el cadáver de ‘Chiquilina’.



Si bien la principal hipótesis es que los ancianos se extraviaron, ayer se recabaron evidencias en la escena del hallazgo. Y el cuerpo de la mujer fue derivado a la morgue judicial para que un médico lo analice y determine si fue o no víctima de una muerte violenta.



A Ramón continuarán buscándolo hoy en una zona muy complicada.