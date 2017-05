Familiares, amigos y vecinos de Araceli Fulles, cuyo cadáver fue hallado el jueves pasado enterrado en una casa del partido bonaerense de San Martín, marcharon este lunes en reclamo de Justicia vestidos con ropas de color negro, con velas y pancartas se movilizaron esta tarde desde avenida Márquez y 9 de Julio, en José León Suárez, hasta la plaza donde desapareció la joven, a 50 metros de la casa en la que apareció su cadáver.

"Reconocer a mi hija por los tatuajes fue lo peor que me pudo pasar en toda mi vida y ese -por Darío Badaracco- no se merece vivir", dijo a la prensa Mónica, madre de Araceli (21), vestida con una remera negra y con la foto de su hija.

La madre agradeció "a todos" por el acompañamiento y por sentirse "muy apoyada" pero aclaró que le "falta algo", en referencia a su hija a la que tuvo que reconocerla "por los tatuajes" porque "su carita hermosa estaba comida por la cal".

"-Baradacco- no es persona y decirle animal es ofender a los animales, haberla estrangulado, haberla puesto en un pozo, es un hijo de mil p...", dijo al borde del llanto.

Los familiares y amigos de la joven asesinada mostraron banderas que decían "Justicia por Araceli", "Justicia por la negra" o "Prohibido Olvidar" y gritaban "Araceli presente". "Agradecer a los bomberos de Punta Alta, a los policías, al intendente (Gabriel) Katopodis que es el único que se presentó en mi casa, no me da vergüenza decirlo me ayudó económicamente porque somos gente trabajadora", indicó la mujer.

En tanto, Oscar, tío de la víctima pidió que "se haga Justicia por Araceli y que se investigue para que vaya preso el que hizo lo más mínimo para que esto suceda. La queríamos con sus defectos y sus virtudes y nunca se investigó, si desaparece una persona ya hay que investigar como trata de personas. No hay que investigar a la víctima, hay que investigar al victimario", sostuvo Oscar.

Para el tío de Araceli "el Estado está ausente", aunque también se refirió a que "a la gente no le llega" si no le pasa y dio el ejemplo de que a su familia "nunca la hubiesen visto de participar de una marcha así".

"No le deseamos esto a nadie, queremos medidas para que no pase más, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, si tienen que caer autoridades policiales, políticos", concluyó.