En la fiscalía del departamento mendocino San Martín quedó radicada una denuncia en contra del director de Desarrollo Económico del municipio, Pedro Escudero, a quien una exempleada y ex Reina de la Vendimia señala como autor de abusos sexuales que habrían comenzado a sufrir en 2010.

Según informó el diario Los Andes, la abogada de la supuesta víctima, Carolina Jacky detalló que “hago responsable al funcionario por abuso sexual con acceso carnal agravado, un delito del que mi cliente fue víctima siempre bajo amenazas, en más de una oportunidad e incluso sobre el escritorio de su despacho”.

A la vez, Jacky señaló que por el momento no dará a conocer el nombre de ex Soberana y denunciante: “Al menos no en esta etapa de la investigación y me apoyo para ello en el espíritu de la ley de Violencia de Genero. Sí le puedo decir que se trata de una mujer joven, que hace algunos años fue reina distrital de la Vendimia y que lo único que ha querido durante todo este tiempo es tener un trabajo y cumplir con su tarea”.

Desde hace varios años, Pedro Escudero es director de Desarrollo Económico del municipio de San Martín, área a la que en 2010 entró a trabajar la joven que ahora lo denuncia por abuso sexual. “El primero de esta serie de hechos ocurrió precisamente en 2010; en aquella oportunidad Escudero llevaba en su auto a dos de sus empleadas, con la idea de acercarlas hasta sus casas; a la otra chica efectivamente la dejó en el domicilio pero a mi cliente la llevó a un hotel alojamiento de prepo (sic), bajo amenazas”.

El mismo diario, afirmó que se comunicó con Escudero, quien negó los hechos: “No es así, soy inocente. Todavía no he nombrado abogado y lo único que tengo es su información periodística de la denuncia. Será un abogado quien diga o haga lo que corresponda”, señaló el funcionario.