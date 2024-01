La policía Rosa María Nievas (37), detenida tras chocar en su moto contra el ciclista de 90 años que falleció, en Caucete, fue excarcelada y puede zafar pues los investigadores creen que no tuvo responsabilidad en la tragedia. En cambio, según fuentes judiciales, todo indica que la imprudencia fue de Bernardo Ávila, alias "Quiroguita", quien en 1952 pasó a la historia al salvar a 600 personas de una tragedia tras conseguir avisarle al maquinista de un tren que llegaba desde Córdoba que las vías estaban destruidas por una tormenta en el cerro Pie de Palo. Esta vez, por esas cosas del destino, fue él la víctima fatal del siniestro vial ocurrido cerca de las 14 del último sábado, cuando pedaleaba por Avenida de los Ríos en dirección al Oeste. Pretendía regresar a su casa pero eso nunca ocurrió, porque cuando giró para tomar por La Plata hacia el Sur, fue violentamente chocado en la rueda trasera por la Motomel 150cc de la policía, que transitaba por esa última calle rumbo al Norte. El anciano alcanzó a ser trasladado al Hospital Rawson pero esa misma tarde murió. En tanto, la motociclista sufrió lesiones leves y al día siguiente fue detenida, pero el lunes, a pedido del fiscal Francisco Pizarro (UFI Delitos Especiales), le otorgaron la libertad y ahora, de acuerdo a las pruebas recolectadas hasta el momento, puede no ser imputada debido a que tenía la pasada y a que no existen elementos que la comprometan. Según los voceros, el ciclista debía parar al llegar al cruce, aunque el cartel indicativo recientemente había sido destruido por un incendio. No obstante, creen que Ávila, al vivir cerca y manejarse siempre por esas calles, sabía que debía detenerse pero por algún motivo no lo hizo.

La víctima, Bernardo Ávila.

"Quiroguita" salió en los diarios en 1952, cuando ante un temporal de lluvias atinó a correr en su burro para avisarle al maquinista de un tren que frenara pues las vías estaban anegadas, evitando una catástrofe. Años después, por ese hecho, le tramitaron una pensión vitalicia.