Felipe Pettinato, hijo del músico y humorista Roberto Pettinato, fue elevado a juicio oral acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente de 15 años, en un hecho ocurrido en 2018 en la localidad bonaerense de Olivos, informaron hoy fuentes judiciales.



El actor de 29 años –actualmente internado en una clínica psiquiátrica- irá a juicio en el marco de una causa penal en la que enfrenta una imputación por "abuso sexual simple", que prevé una pena de 6 meses a 4 años de prisión, según el artículo 119 del Código Penal.



Según las fuentes consultadas por Télam, el hecho denunciado ocurrió el 8 de marzo de 2018 en un domicilio de Olivos, partido de Vicente López, y la víctima es una joven que en ese momento era una adolescente de 15 años. La identidad y el vínculo que unía a la denunciante con Pettinato se resguarda para preservar a la víctima.



A pedido de la fiscal que instruyó la causa, Lida Osores Soler, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Vicente López, el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, elevó a juicio oral el expediente el pasado 16 de septiembre y ordenó que se sortee el Juzgado Correccional que deba llevar adelante el futuro debate oral. La defensa de Pettinato ya apeló la elevación a juicio ante la Cámara de San Isidro.



Los voceros también comentaron que los abogados de Pettinato ya habían planteado en el expediente la posibilidad de suspender el proceso debido a que el actor se encuentra internado en un centro de salud mental y, al no estar en condiciones de afrontar un juicio, podría ser inimputable. Sin embargo, la fiscal Osores Soler se opuso y pidió que, en todo caso, la cuestión de la imputabilidad sea revisada en debate oral.



Este no es el único problema penal que debe afrontar este año Felipe Pettinato, ya que desde 16 de mayo pasado está involucrado en otra causa que lleva adelante la Justicia de la Capital Federal, cuando su neurólogo, Melchor Rodrigo (44), murió calcinado en un incendio generado en su departamento del piso 22 de la calle Aguilar 2390, en el barrio de Belgrano.



En esa causa, Pettinato no fue aún imputado de ningún delito, pero desde su lugar de internación propuso un abogado defensor junto a su madre.



Fuentes judiciales vinculadas a ese expediente informaron que el fiscal nacional en lo Criminal y Correccional 25, Martín Mainardi, aguarda los resultados de una serie de peritajes para tomar la determinación de si imputa o no a Pettinato por homicidio.