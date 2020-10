Un familiar le envió desde Buenos Aires 9.000 pesos a través de Western Union para que una mujer cubra gastos de un tratamiento oncológico que está llevando adelante aquí en San Juan. Lo que venía a solucionar una necesidad, en parte se transformó en un problema: dos de los billetes de 1.000 pesos que le entregaron eran falsos.

La perjudicada fue Liliana Cayuela que el 22 de octubre a media mañana fue a un local de Avenida Libertador y Rioja a retirar el dinero (había sido enviado el día antetior a las 16:42, desde una sucursal de esta misma firma internacional en Bs As). La mujer salió del local con la plata y no percibió nada raro, confiando de que estaba todo bien. Caminó un par de cuadras y utilizó dos de los billetes para pagar, pero se encontró con el mal trago: eran falsos. "Le dijimos no puede ser, lo acabamos de sacar de un Western Union", contó la hija.

Aquí se puede apreciar la diferencia entre el veradero y el trucho

Inmediatamente se devolvieron al local donde les habían dado esos billetes. "La chica me dijo 'yo que sé si no los cambiaron en el camino' y le insistimos pero no hubo caso", agregó. Intentó por todos los medios explicarle la necesidad del dinero y que eran de ahí.

Masticando bronca, llamó al familiar que le había enviado el dinero para ver que se podía hacer. El hombre llamó a un 0800 que tiene Western Union donde quedó asentada la queja pero no hubo solución. Conesa respuesta la mujer acudió a la Comisaría 3ra aunque no terminó radicando la denuncia. Le reconocieron que hay muchas quejas y denuncias de billetes truchos.