Un joven de 30 años no pudo sobreponerse al grave cuadro de lesiones que sufrió el jueves pasado, cuando conducía una moto y protagonizó un violento accidente con el conductor de un auto VW Gol en el cruce de España y Calle 7, en Pocito. Según fuentes policiales, Jonathan Vera perdió la vida ayer. El caso se investigaba en un juzgado Correccional, pero ahora pasará la UFI de Delitos Especiales. El sospechoso de provocar la muerte del joven es un hombre de apellido Flores, de 65 años, indicaron. En Fiscalía analizarán si cabe o no imputarle el delito de homicidio culposo, que es excarcelable, porque en principio se supone que el autor no tiene la intención de provocar una muerte.