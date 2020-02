Tres policías de la seccional 9na de Caucete son investigados en la Subsecretaría de Control de Gestión, en un caso polémico. Una mujer aseguró que la golpearon, le rompieron y sustrajeron una cadenita de oro. Y, lo más grave, que la manosearon y la dejaron desnuda en un calabozo con heces y orina delante de otros presos. Sin embargo desde la Policía negaron de plano tal situación y aseguraron que fue la joven la que se descontroló en la seccional 9na y atacó a dos policías, lesionando a uno de ellos, una mujer.

"Los hechos que relata esta joven no tienen asidero. Los presos que ella menciona son testigos de que no ocurrió lo que dice y también están los registros de cámaras de seguridad. Es más, cuando se quejó, desde la misma sede policial se le recomendó denunciar si acaso no compartía el modo en que se procedió", precisó un jefe policial. La joven, que es rescatista de animales, había llegado hasta la seccional para ver cómo estaban sus hermanos (un hombre y una mujer) que habían sido detenidos luego de una pelea por el tránsito.