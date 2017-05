El ministro Felipe De los Ríos informó a este diario que el docente había sido separado ayer preventivamente de su cargo, tras los primeros resultados de una investigación interna.

Un docente que dicta la cátedra de Tecnología en la Escuela de Educación Agropecuaria de Fruticultura y Enología de San Juan, en Capital, quedó en el ojo de la tormenta: fue separado provisoriamente de su cargo hasta tanto se determine si cometió o no alguna falta grave contra tres alumnas suyas, de unos 13 años, que lo señalaron por supuestos manoseos y otros excesos en su modo de comportarse con ellas, dijeron fuentes oficiales.



Los hechos investigados ocurrieron el viernes pasado en el turno mañana. Y tras las quejas de los padres de las niñas, desde el Ministerio de Educación que dirige Felipe De los Ríos, se resolvió abrir un sumario interno con el abordaje de las alumnas por parte de un gabinete de profesionales, que además recolectaron otras evidencias sobre el trabajo del docente y su relación con los chicos.



Cuando se produjo ese informe, el profesor pudo dar también su versión de los hechos. Sin embargo esos dichos no fueron suficientes para reacomodar su situación y desde el Ministerio de Educación se resolvió separarlo ‘preventivamente’ de su función.

El hecho por ahora está radicado en el ámbito educativo, pues hasta ayer no había una denuncia penal, dijeron fuentes judiciales.



Si se considera que existió un delito sexual, el hecho debería ser denunciado en el Anivi (Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas). Y desde allí se le debería dar intervención al juzgado en turno, en este caso el Cuarto de Instrucción dirigido por Martín Heredia Zaldo.



Sería así aún en caso de simples manoseos porque se calificaría como graves a esos hechos, pues se supone que un docente no debe atentar contra la libertad sexual de sus alumnos.



El caso Galifi

​​​​​​​​​​​​​​La decisión de separar al docente de la Escuela de Enología luego de una investigación interna, apenas cinco días después de los hechos y aún sin denuncia penal, es la actitud contraria a otro caso de supuesto abuso contra dos adolescentes que involucra al director de una escuela en 25 de Mayo, David Galifi (allí existe denuncia penal, con procesamiento y confirmación del fallo contra el sospechoso). Ahí, las autoridades de Educación recién lo separaron del cargo cinco años después de la denuncia.