Dolido. Mauricio Torres perdió la plata que estaba juntado para operarse de la clavícula derecha, que quedó dañada cuando chocó en su moto. Si sabés algo, comunicate al 2645217012.

"Cuando me di cuenta no lo podía creer. No paraba de llorar". Con la voz quebrada, Mauricio Torres (22) contó el duro momento que atraviesa luego de perder los $24.800 que juntaba para una posible operación en su hombro derecho (la obra social de su papá no le cubriría todo, dijo), lesionado cuando chocó en su moto contra un auto hace tres semanas. El joven dijo que es crucial una intervención para que la luxación de clavícula que tiene no deje secuelas y así pueda seguir su carrera de oficial penitenciario, cursa el 2do año.



Todo pasó a las 13.50 del pasado lunes, cuando acercó a su padre hasta la escuela Monotécnica N´ 14, ubicada en Médano de Oro, en Rawson. Torres paró el auto Chevrolet Corsa en la puerta del establecimiento y se bajó para quitarse la campera. Fue en ese momento cuando dejó arriba del techo del vehículo el morral Adidas negro donde tenía el dinero y documentación. Luego arrancó, y no lo vio nunca más, pues cuando se dio cuenta ya habían pasado kilómetros. Y cuando regresó al lugar no había nada y nadie sabía nada del bolso. Indudablemente alguien aprovechó y se lo sustrajo.

"Son cosas que pasan. Uno anda con veinte mil cosas en la cabeza. Perdí la plata por bolu..."

MAURICIO TORRES Damnificado

Torres juntó esa plata con mucho esfuerzo. Además de ahorrar lo que le daba su padre, trabajó en un kiosco familiar. "Es dinero que de verdad necesito. Alguien lo agarró, yo le pido que por favor me lo devuelva", suplicó ayer. Para peor, el tiempo acorrala al joven. "Esta semana me dicen si me tengo que operar, y es casi seguro que sí. Aproximadamente cuesta $30.000, pero la obra social puede llegar a cubrir la mitad. Por las dudas le dije al médico que iba a ir juntando la plata. Es que si me tengo que operar lo mejor es que sea lo más rápido posible, porque mientras más tiempo pasa los ligamentos se encallan y el movimiento del brazo puede quedar mal", explicó Torres. Y agregó: "Tengo mucha bronca, no sé qué hacer. Ojalá que el que lo encontró lo necesite más que yo".