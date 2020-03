Dos ladrones asaltaron a su pareja en su casa, la maniataron y rompieron una caja fuerte. En ese lugar hace 18 años secuestraron a María del Carmen López.

Menos de 24 horas después de que le robaran casi $2.700.000, Maximiliano Darío Ruiz conduce un autoelevador cargado con bidones de líquidos de limpieza. Se lo nota amargado. "Esto te hace m... Trabajo desde los 14 años... que te pase algo así... te parte. Es horrible, llegar a tu casa y ver lo que pasó, te hace m... la cabeza, es un asco", dice, cargado de bronca. Y sigue: "Trabajo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y desde las 17 hasta las 21, todo el día y todos los días, no hay uno que no trabaje. Si algún día me querés buscar venite acá, acá me vas a encontrar. Esto abre conmigo y cierra conmigo, por eso es la bronca. He vivido muchas cosas duras y ésta es otra de ellas. Tuve una niñez bastante complicada, mis padres muy humildes, nosotros 6 hermanos, mis viejos se separan, mi mamá muere de cáncer a los 36 años, comíamos día por medio, sólo 3 tenían zapatillas... un desastre". La impotencia del comerciante dueño de una fábrica de artículos de limpieza ubicada en Avenida España, Rawson, es porque siente que los delincuentes se llevaron gran parte de lo que ganó con su esfuerzo. El golpe fue a las 12.40 del último miércoles, en la casa donde hace 18 años una banda cordobesa secuestró a la esposa del conocido empresario Eduardo Barceló, María del Carmen López, en el 624 Sur de la calle Mendoza, Rawson. Ahora allí vive él junto a su mujer, Jimena Villalón (27), quien al momento del asalto se encontraba sola. Según fuentes policiales, dos sujetos que simularon ser carteros le hicieron creer que llevaban una encomienda para Ruiz, y cuando les abrió la metieron a los empujones, la amenazaron con un arma, la llevaron a una habitación y le ataron las manos con precintos. Los ladrones luego revisaron el lugar y hallaron la caja fuerte, que tuvieron que romper para sacar los 20.000 dólares ($1.677.800, según el valor de ayer del dólar turista) y alrededor de $1.000.000. Consultado por esa cifra, Ruiz dijo que "no sé bien, eso es más o menos el cálculo que hice, no sé si es más, no sé si es menos". Los dos sujetos luego huyeron en el auto de la víctima, un Fiat 500 que luego lo abandonaron en el Barrio Obrero Rawson.

La Policía cuenta con los registros de las cámaras de seguridad

La denuncia fue radicada en la seccional 6ta y además trabajan en el caso pesquisas de otras brigadas de investigación. La casa tiene cámaras de seguridad y esperan que eso ayude a esclarecer el caso.

El año pasado, Ruiz fue distinguido por la Federación Económica con el premio Joven Empresario Sanjuanino. Además, en septiembre de 2018 estuvo en el ojo de la tormenta luego de que la Policía Federal allanara su local por la supuesta falta de habilitación para tener ciertos químicos.

>> En otro ataque, acuchillan a un sereno

El sereno de un espacio del municipio de Rawson denunció que fue atacado en la noche del pasado miércoles por dos delincuentes a los que sorprendió cuando intentaban ingresar a robar, dijeron fuentes policiales. Fue identificado como Aldo Laspiur, de 40 años, encargado de custodiar el predio del excamping FOECYT, en Hipólito Yrigoyen y Doctor Ortega, Rawson, donde ahora funcionan varias cooperativas apoyadas por el municipio, dijeron fuentes policiales. La víctima fue trasladada al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson porque uno de los asaltantes lo apuñaló en la palma de su mano izquierda, explicaron fuentes ligadas al caso. Los dos sujetos luego escaparon sin sustraer nada.

Laspiur a las horas fue dado de alta.