Momentos de gran angustia vive por estas horas la familia de Juan Carlos Arena, un hombre de 75 años del que no se sabe nada desde el pasado miércoles 16 de septiembre, a las 8.30, cuando su hijo lo dejó en la puerta del banco ubicado sobre calles 25 de Mayo y Las Heras para cobrar la jubilación.

Con el correr de las horas y al ver que no regresaba a su vivienda de la Villa Don Arturo, en Santa Lucía, la desesperación se fue adueñando de todos y decidieron radicar la denuncia policial. Pese a las búsquedas, hasta el momento no se sabe nada de su paradero.

"No tenemos novedades, información, nada. Estamos a la espera de algún dato, para ir a ver. Es un momento muy angustiante.Tampoco tenemos certezas de nada, no sabemos qué pudo haber pasado. Él no tenía problemas con nadie. Es bueno, amable, noble, jamás ha faltado a su casa. Lo apreciamos mucho, es de muy buena familia", dijo su sobrina Florencia a DIARIO DE CUYO.

Según manifestó la joven, Raúl tampoco tenía problemas de salud. "Ni remedios tomaba. Sólo es un hombre mayor, pero tiene los cinco sentidos intactos", remarcó.

"Si alguien lo tiene que lo deje ir, estamos muy angustiados y necesitamos dar con él, si alguien sabe dónde está, que avise", concluyó la joven.

La última vez que lo vieron, Arena vestía una camisa azul, con una campera polar gris, pantalón de vestir marrón y zapatos negros. Mide 1.62, tiene ojos verdes y pelo canoso.

Ante cualquier dato comunicarse al 911, a la comisaria Cuarta (4231880) o bien a la Comisaría más cercana a su domicilio. También puede dar aviso al 2646249996.