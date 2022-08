Un hecho de violencia de género ocurrido en San Juan terminó con un hombre condenado a 6 meses de prisión en cumplimiento condicional (no irá preso) y medidas de protección a favor de la víctima durante 2 años. El hombre golpeó a su pareja frente a la hija de ambos y hasta le tiró un baldazo de agua.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, la condena se estableció a través de un Juicio Abreviado.

El hecho ocurrió el pasado sábado alrededor de las 19, cuando la víctima se encontraba en el domicilio en el que convive con su pareja. El hombre (del que se reserva la identidad por protección del víctima), llegó alcoholizado. Al advertir la situación, la mujer se alejó de él.

Sin embargo, el agresor comenzó a insultarle y a recriminarle que hubiera salido. "De dónde venís vos, culia... No te has ido a esperar el colectivo, te has ido hasta la casa de tu macho, todo el tiempo que te has demorado has esado allá", le gritaba el hombre. Ambos empezaron a discutir y fue cuando él le pegó con el puño cerrado en el pecho, empujándola.

Ella se fue a la cocina, mientras trataba de sacárselo de encima, pero él la seguía golpeándola con patadas y piñas en distintas partes del cuerpo.

En medio de todo eso, ella trataba de tranquilizar a la hija de ambos, quien lloraba preocupada por lo que hacía su papá. Fue entonces que el hombre le arrojó a la mujer un baldazo de agua.

La víctima logró salir y pidió ayuda a un vecino. Se escondió y llamó a la Policía.

Como consecuencia del hecho, el agresor fue acusado de lesiones agravadas por el vínculo y amenazas y condenado.