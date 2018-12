"Falla humana". Según la Policía, el Fiat Duna guiado por Gastón Arancibia (43) se cruzó de carril e impactó de frente con el Peugeot 208

La imprudencia volvió a instalarse como principal hipótesis en el origen de dos tragedias viales: la que dejó dos muertos en la Ruta 40, en Pocito, la noche del sábado. Y la que estuvo a punto de provocar una tragedia múltiple en San Martín a primera hora de ayer, cuando un hombre embistió con su auto a un grupo de jóvenes y causó la muerte instantánea a uno de ellos, dijeron fuentes policiales.



En Pocito



La primera de las desgracias ocurrió alrededor de las 22,30 del sábado en Ruta Nacional 40 entre las calles 14 y 15, en Pocito. Según fuentes policiales, a esa hora transitaba hacia el Sur el matrimonio compuesto por Antonio Beltrán (43) y su esposa Analía Bergoa (59). En sentido contrario, circulaba un Fiat Duna guiado por Gastón Arancibia (43). La principal teoría es que Arancibia se cruzó de carril y no le dejó margen de maniobra a Beltrán, con un resultado nefasto: la esposa de Beltrán no pudo resistir la gravedad de las lesiones del impacto y murió en el acto, igual que el chofer del Duna, Arancibia. Anoche, Beltrán seguía internado en muy grave estado.



En San Martín



La otra tragedia ocurrió alrededor de las 00.30 de ayer en la calle Cruz Godoy, unos 60 metros al Sur del cruce con Cortínez, en el departamento San Martín.



A esa hora un grupo de cinco amigos (más un bebé en brazos de su madre) caminaba hacia el Sur por Cruz Godoy cuando el conductor de un VW Bora identificado como Rafael "Rafita" Castro (35) los embistió desde atrás con un resultado letal. Jonathan Jofré (15) murió prácticamente en el acto. Y sus hermanos se salvaron de milagro, igual que un par de otros hermanos que los acompañaban.



Esos jóvenes fueron identificados como Joana Jofré (25) y su bebé Tiziano (1 año y 11 meses), sus hermanos Jonathan (fallecido) y Angel Jofré (14). Y dos amigos, Marcelo Orellano (22) y su hermana Yuliana (16), que fue la única que se salvó del terrible impacto, según la familia de las víctimas y fuentes policiales.



"Que vaya a la cárcel para que tome conciencia, para que entienda que si toma no tiene que manejar, porque destruye un montón de familias", dijeron parientes de las víctimas.



"No entiendo cómo lo dejan seguir manejando... hace un par de años estaba esperando el semáforo cuando me chocó de atrás a mi y dañó también otros dos autos. Es un peligro este muchacho y es hora de que hagan algo", dijo el remisero Rolando Ariza.



El bebé del choque en San Martín y un chofer afectado en Pocito, seguían muy graves.

Letal fue el impacto del VW Bora contra un grupo de jóvenes. Mató a un chico de 15 años y dejó graves a otros cuatro y un bebé.