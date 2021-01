Un chofer de colectivos de la ciudad de Mar del Plata fue brutalmente agredido por dos hombres, a golpes y piedrazos, después de que el conductor le impidió subir a una joven porque la unidad circulaba al límite de su capacidad.

El hecho sucedió el sábado pasado y comenzó en la parada de San Martín y la costa, donde David Franco le negó el acceso a la chica, ya que desde marzo del año pasado en la ciudad bonaerense rige una medida de prevención contra el coronavirus específica para el transporte público: los colectivos, tanto de transporte urbano como interurbano, tienen prohibido circular con pasajeros parados.

De todas formas, la joven subió y recién desistió de su insistencia cuando el resto de los pasajeros se lo recriminaron. Luego, al arribar a la parada ubicada en Nasser y Libertad, en el barrio 9 de julio, dos hombres Insultaron al chofer y, tras arrancar la mampara de nailon, también colocada como prevención ante el COVID-19, comenzaron a arrojarle piedras.

Como consecuencia de las agresiones y además de los cortes en el pómulo, el conductor sufrió lesiones en el óculo y la córnea y la caída del párpado de su ojo izquierdo.

“Me encuentro un poco mareado, pero gracias a Dios mejorando de la lesión”, afirmó el chofer agredido, en diálogo con TN. Y luego comenzó a con el relato del hecho: “Llego a la parada, al llamado corralito donde para la mayoría de las líneas, con un solo asiento. Abro la puerta, indico que tengo un solo asiento y había dos mujeres, medio empujándose, queriendo subir primero, suben a la unidad. Yo marco un boleto y le digo ‘chicas, una puede viajar, la otra lamentablemente tiene que bajar’. Una marca y pasa para el fondo, la otra empieza a insultar, a decir de mala manera que no se quiere bajar porque viene cansada de trabajar”.

“No queda otra que llamar a la policía, así que pongo la baliza y cuando voy a llamar los mismos pasajeros le empiezan a decir ‘bajate que vamos completos’. Esta chica empieza a insultar a los pasajeros, a agredirlos. Entonces una pasajera habitué de la línea me dice ‘por favor abra la puerta porque esta es una maleducada’. La chica la agarra, la baja del colectivo, cierro la puerta y continúo viaje”, detalló Franco.

Parecía que el mal momento finalizaba allí, pero todo empeoró en la próxima parada. “Cuando llego a Nasser y Libertad veo a un hombre con un chico atrás. Como desciende gente, abro la puerta para que suban y me insultan, me arranca la mampara con una mano y con la otra me tira un piedrazo. Me pega en el ojo, quedo mareado unos segundos y cuando estoy así medio aturdido veo que vuela otra piedra. Gracias a un pasajero que estaba adelante, que puso la mano y salió lastimado, salvó la cabeza a un chico de unos cinco años. Si ese pasajero, un hombre mayor, no pone la mano, no sé que hubiera pasado”, manifestó el conductor del colectivo.

“Cuando llego a esa parada, desde el local de la esquina la veo que está mirando y aparece a los gritos. Ahí ya me di cuenta, pero no tuve tiempo de reaccionar”, agregó, en alusión al momento en que corroboró que ese incidente se debió a lo sucedido en San Martín y la costa, donde la joven finalmente se bajó de la unidad.