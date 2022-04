Las dos fotos, tomadas en distintos momentos, habían sido encontradas por el padrastro de la criatura en la papelera de su propio teléfono porque habían intentado borrarlas luego de sacarlas. Y quedó sorprendido, por partida doble: primero porque la que aparecía exhibiendo sus genitales era su pequeña hijastra de 7 años. Y porque no pudo dejar de relacionar esas fotos con la persona a quien habitualmente le prestaba el teléfono, su propio padre, el municipal Hugo Héctor González, de 67 años. La tremenda revelación fue acompañada por otro dato no menos indignante de la misma menor pues, ya en el ANIVI, la nena aseguró que su "abuelo" (en realidad no lo es) también le había mostrado pornografía. Para los jueces Gema Guerrero, Matías Parrón y Alberto Caballero, ambas conductas configuraron los delitos de producción de representaciones sexuales con menores y suministro de pornografía, agravado por la edad de la víctima. Y por eso lo condenaron ayer a 6 años de cárcel.

El fallo de los magistrados no terminó de conformar al fiscal Duilio Ejarque, que había pedido 15 años de cárcel y, en los alegatos, había argumentado que había corrompido sexualmente a esa niña. Tampoco dejó del todo satisfecha a la madre de la nena, pues esperaba por lo menos un castigo de 10 años. El fallo aún no está firme.

El caso había sido denunciado el 29 de julio de 2021. Y tiene otro condimento indignante para la familia de la menor, pues Javier Alejandro González, un hijo del municipal castigado ayer, también fue condenado en diciembre pasado por abusos simples a la misma niña, aunque le dieron 3 años de prisión condicional, es decir sin encierro.