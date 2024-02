Dos motochorros asaltaron con un arma de fuego a un hombre y lo agredieron en la cabeza para robarle la moto, pero no pudieron llevársela porque no lograron hacerla arrancar. Encima uno de ellos fue apresado y este lunes fue condenado en el fuero Flagrancia a 3 años de prisión de condicional, es decir, no va preso, dijeron fuentes judiciales.

Leonardo Daniel Sandobares aceptó la pena en un juicio abreviado por el delito de robo agravado por el uso de arma (no habida) en grado de tentativa.

El hecho ocurrió el pasado sábado en La Bebida, Rivadavia. Siendo aproximadamente las 3.10, personal de la comisaría 34° fue comisionados por un llamado del 911 a hacerse presente en el Barrio Conjunto 5, sobre calle Comercio, donde unos sujetos en motocicleta habían intentado sustraer a otro hombre su motocicleta. Según los voceros, a la víctima la agredieron golpeando con un arma de fuego su cabeza. Luego, al no poder darle arranque a la moto que sustrajeron, arrojaron la misma en la vía pública, dándose a la fuga por calle Pellegrini y prolongación Ortega.

Posteriormente, los policías lograron dar con los sujetos, que circulaban en una Yamaha YBR 125cc, pero cuando les solicitroa que se detengan, los mismos emprendieron su fuga comenzando así una larga persecución policial hasta el interior del Barrio Huarpe, donde fue aprehendido Leonardo Daniel Sandobares.

Ante la hostilidad del lugar donde les arrojaron elementos contundentes a los efectivos policiales, se decidió trasladar el procedimiento a la Base Operativa Teresa de Calcuta.