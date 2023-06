El caso del chico de 15 años hallado muerto en la Villa Hipódromo de Rawson puede tener un giro. Es que los investigadores no descartan que se haya quitado la vida, aunque sigue en pie la hipótesis de que lo mataron. Eso confiaron fuentes policiales y judiciales a este diario.

La víctima se llamaba Celín Agüero y tenía 15 años. Vivía en la Villa Hipódromo, muy cerca de donde fue encontrado su cuerpo. Eso ocurrió durante la madrugada de este martes, cerca de las 3.05.

Lo que los investigadores saben hasta el momento es que el chico estaba en la casa de su hermana, en calle Zapiola, que salió solo en la madrugada y que poco después fue hallado agonizando a pocos metros del domicilio, con un balazo en la cabeza a la altura de la sien, con todo el rostro ensangrentado y un charco en el piso.

Celín Agüero tenía 15 años.

Si bien en un primer momento se había hablado de un crimen, motivado posiblemente por un ajuste de cuentas, ahora asoma en la investigación la teoría de que el menor se pudo haber quitado la vida, indicaron voceros del caso.

De ser así, ¿por qué no quedó el arma en el lugar? Los pesquisas dijeron que no descartan que el arma de fuego haya sido robada luego de la detonación. Otra versión indica que los familiares la escondieron, pero esa teoría no fue confirmada oficialmente.

Lo concreto es que será la autopsia lo que confirme la causa de muerte de Agüero. Mientras, en la UFI Delitos Especiales continúan investigando.