Emilce Guzmán creía que iba a tener una nena, pero en el choque perdió un varón. Está muy grave.

Hasta el sábado a la noche todo eran ilusiones, entusiasmo. El sexo del segundo hijo de Emilce Guzmán (21) y José Cuello (22, trabaja en una chacarita) era total sorpresa, pero no importaba, lo querían todos. Emilce tenía una pancita de 8 meses y estaba convencida de que era una nena, tanto, que ya había comprado ropa a tono. Sin embargo el sábado, luego de salir de una iglesia bautista en Caucete y enfilar hacia la casa la mamá de ella, las cosas cambiaron para siempre: un cabo de la Policía que iba a un servicio adicional, embistió con su auto a Emilce, a su esposo y al pequeño hijo de ambos, Benjamín (1 año y 7 meses) cuando cruzaban a pie la transitada Paula A. de Sarmiento, metros al Oeste de las vías del tren. Y la familia quedó destruida. José sufrió cortes y otras lesiones y Benjamín una fractura de clavícula y golpes, pero pudieron salvarse. Emilce, en cambio, se llevó la parte más grave: terminó con múltiples quebraduras y, lo peor, perdió a ese hijo que tanto esperaban y que no era nena como quería. Pero no lo supo ese día, ni ahora y es probable que nunca lo sepa porque los pronósticos no son muy alentadores: "estamos destruidos no me dan posibilidades de salvar a mi niña", dijo al borde del llanto Cristina Tello (48), la mamá de Emilce.



Según la mujer, los médicos le dijeron que tuvieron que extirparle el aparato reproductor, atender sus múltiples quebraduras y que aún luchan con una hemorragia cuyo origen no pueden descubrir. "Está con respirador y la van operar para intentar salvarla", aseguró.

Su marido, José Cuello, se salvó, igual que el hijo de ambos.



"Mi nieto no era un feto, era una persona. Le faltaban días para nacer y lo estábamos esperando", agregó, molesta, luego de participar del sepelio de la criatura. Es que el aborto culposo (sin intención), como el que sufrió su hija, no existe como delito.



Por el caso, el cabo Alejandro Guzmán (27) seguía ayer preso.



Cristina Tello dijo que uno de sus hijos, Santiago, vio el accidente porque tiene un carro panchero a metros del lugar donde ocurrió el accidente y fue el primero en reanimar al pequeño Benjamín: "en ningún momento frenó, mi hijo Santiago vio el accidente y el tipo iba rápido, no frenó", dijo, sin otras críticas al cabo. En la Policía, dicen lo contrario, pero ahora un juez debe resolver cómo cierra el caso.

Falleció un joven tras chocar en moto

Un joven perdió la vida ayer en la tarde en el hospital Guillermo Rawson, a causa de las graves heridas que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido el sábado pasado en un cruce de calles de Rawson, confirmaron fuentes policiales. La víctima fue identificada como Diego Aguilera, quien conducía una moto Maverick cuando protagonizó un violento impacto con un Fiat 147 que era guiado por un hombre individualizado como Abenhamar Agüero, precisaron. Todo pasó en el cruce de Vélez Sarfield y Jorge Newbery, el último sábado por la noche.



Desde entonces, Aguilera quedó internado con fracturas y otras lesiones internas tan graves, que al final los médicos no pudieron salvarlo. El caso se había calificado inicialmente como lesiones culposas (cometidas sin intención) pero a partir de ayer se recalificó como homicidio culposo y será el juez del Primer Juzgado Correccional quien decidirá si Agüero debe o no ser procesado por ese delito.