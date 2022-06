Un muchacho llamado Martín Luna (21) atraviesa un estado de bronca extrema a raíz de un robo que sufrió en la tarde del último martes, cuando uno o más delincuentes le llevaron una moto que había comprado el día anterior por un valor de $300.000.

Luna contó a este diario que es empleado de comercio y que estuvo durante dos años juntando dinero y privándose de varias cosas para poder adquirir el rodado.

La moto es una Yamaha 160cc color negra que se la sustrajeron entre las 18 y las 18.30 de ese día de la puerta de su casa, ubicada en calle Paraguay enrtre Tucumán y Rioja, en Concepción, Capital.

La víctima estaba durmiendo y la moto había quedado en la vereda. Según su versión, hasta ese momento la aseguraban con una cadena pero ese día su padre no la había encontrado y la moto había quedado sin seguridad.

El o los ladrones aprovecharon que el padre de la víctima salió y se la llevaron. "Pasó media hora desde que mi papá se fue hasta que yo me desperté. Me levanté y no estaba", lamentó Luna. Y agregó: "Tengo mucha amargura porque me costó mucho tenerla. Es un esfuerzo de dos años que en nada se me fue de las manos".

Si alguien tiene algún dato puede aportarlo al 2646216060. Mientras, la investigación está en manos del personal de la seccional 2da, donde fue radicada la denuncia.