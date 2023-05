Un fiscal de Lomas de Zamora solicitó hoy que se condene a dos años y tres meses de prisión de cumplimiento condicional al futbolista Sebastián Villa por ejercer violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, al considerar que quedó acreditado que la víctima vivió "una situación traumática" y que existió "una escalada de violencia" por parte del acusado, en abril de 2020, en una casa de un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning.



En su alegato ante el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Claudia Dávalos, el fiscal de juicio Sergio Anauati afirmó que "están acreditados los hechos" que se le imputan al futbolista, encuadrados en los delitos de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género de un hombre hacia una mujer con amenazas coactivas", por lo que solicitó esa pena



para el futbolista de Boca Juniors.



Según el Código Penal, el delito de lesiones leves calificadas prevé entre 6 meses y 2 años de prisión y el de amenazas coactivas de 2 a 4 años, por lo que el fiscal se inclinó por una pena intermedia.



Para Anauati, de acuerdo a lo declarado en el marco del juicio por los testigos y por la propia víctima, el hecho ocurrió "el 27 de abril del 2020 en el interior de una vivienda del country Saint Thomas de Canning, cuando Villa le dijo a Daniela Cortés que le iba a arruinar su vida y le dio un golpe de puño en la frente, con un anillo que portaba, para luego tomarla del brazo y posteriormente la arrojó al suelo provocándole, pegándole patadas para provocarle distintas lesiones de carácter leve".



"De lo que hemos podido auditar de los testigos y la prueba documental incorporada por ambas partes, estamos en la necesidad de valorar todo aquello que se ha incorporado teniendo en consideración conceptos como la violencia de género y la relación de desigualdad de poder", expresó el fiscal Anauati en el inicio de su alegato.



En la pequeña sala de audiencias, donde estuvo presente Villa acompañado de su abogado Martín Apolo y familiares, el representante del Ministerio Público Fiscal argumentó cerca de una hora y media los motivos por los que considera que el futbolista colombiano debe ser condenado.



"En mi modo de ver, tiene que haber un juzgamiento por violencia de género", expresó y agregó que "se encuentran comprometidos los derechos de la mujer", por lo que es "imprescindible su valoración".



"No se está debatiendo la eventual falta de dinero o las operaciones inmobiliarias (en relación a la compra de departamentos en Medellín, Colombia). Acá estamos para tratar de establecer si el señor Villa amenazó a la señora Cortés", indicó.



El fiscal aseguró que "los dichos de la víctima, en este caso en particular, se refieren a hechos que ocurren en la intimidad, y son de una relevancia fundamental para entender el eventual circulo de violencia en la que estuvo sumergida", durante su relación con Villa.



El fiscal afirmó que Cortés "vivió una situación traumática" en la que existió "una escalada de violencia" y basó su relato en las pruebas que fueron aportando los testigos, principalmente en los de la víctima y su hermana, además de las pericias psicológicas y psiquiátricas.



Luego, Anauati hizo referencia a un video que fue exhibido a pedido de Villa en la última jornada, que fue grabado a través de un teléfono celular y en el que la víctima se encontraba en un dormitorio, en ropa interior.



También echó por tierra, según él, su hipótesis de que Cortés se autolesionó con el fin de "perjudicarle la carrera, estando a miles de kilómetros de Colombia y de su hija".



"El debate permitió establecer la forma de vinculación entre imputado y víctima, con el propio video que aportó y que pidió que se vea, que a mi modo se vio a una persona de sexo femenino, puertas adentro, filmándola en esa situación, no dejó más que la cosificación de la persona porque no tuvo otro objeto que exhibir su vulnerabilidad", expresó el fiscal, y añadió que se trató de una "relación de desigualdad respecto de Villa con la señora Cortés".



Sobre el final de su alegato, el fiscal afirmó que Cortés estaba "en una situación de ella sola contra el mundo", mientras que Villa "estaba en situación de poder" respecto de la pareja y agregó: "Hubo gente que se sentó acá a despreciar a la señora Cortés. Gente que no vivenció el hecho, que no sabían lo que pasaba puertas adentro. Fue una desacreditación innecesaria que le dio mayor credibilidad a lo que denunció".



En todo momento Villa escuchó atento el relato del fiscal de juicio, y solo tomó la palabra cuando, al finalizar la audiencia, la jueza Dávalos le consultó si deseaba estar presente en la próxima jornada, cuando alegará su abogado.



La magistrada dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 22 a las 9 de la mañana, cuando será el turno del abogado Martín Apolo.



El horario fue establecido luego de que Apolo comunicó que Villa viajará ese mismo día por la tarde a Colombia con el plantel de Boca Juniors porque el miércoles tienen un partido por la Copa Libertadores de América ante Deportivo Pereira.



Luego, se confirmó que el martes 30 se llevarán a cabo las réplicas de ambas partes y las últimas palabras del imputado, previo a que se defina la fecha del veredicto.



En el debate se ventilan los hechos ocurridos el 27 de abril del 2020 en la casa que compartían Villa y su ex en el barrio privado Saint Thomas, de Canning, los cuales fueron investigados por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, especializada en Violencia de Género.



Cortés denunció haber sido golpeada por Villa a través de un video publicado en las redes sociales, en el que se la ve con sangre en la boca, al tiempo que relató hechos violentos vividos junto al futbolista, a quien califica como "un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico".



Tras ese episodio, el futbolista se mudó al country "Venado II", también de Canning, en el que supuestamente se desarrolló el segundo episodio por el que fue denunciado, por otra joven, en junio del 2021 por el delito de "abuso sexual".



En esa causa, el pasado viernes la fiscal Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, solicitó que su elevación a juicio, por lo que el Juzgado de Garantías interviniente tiene el plazo de 15 días para correr vista a la defensa y definir si da lugar a la petición.