El abogado de Lucas Matías Salinas Gómez, el joven imputado pro el abuso sexual de una alumna dentro del Colegio Luján, desestimó esta mañana la rueda de reconocimiento en la que la víctima identificó al chico como su agresor y afirmó que quedó vinculado a la causa por el escrache público de otra alumna que lo había denunciado tiempo atrás por un delito contra la integridad sexual.

"El reconocimiento está viciado, su cara estaba en todos lados. Nosotros pedimos un tiempo para que el colegio mandara alumnos para la ronda y al final se hizo con el imputado y dos chicos más. La imputación de mi cliente surge por una situación previa que tuvo con una compañera cuando los dos eran menores, la denuncia por abuso no prosperó pero esa chica fue quien difundió las fotos", dijo el letrado Reinaldo Bedini en Radio sarmiento.

De acuerdo a sus dichos, el testimonio de la menor de edad presenta inconsistencias producto de su discapacidad. "Su diálogo es muy particular y tiene una dificultad en el habla. Ella dice que el abuso ocurrió en un recreo y es improbable porque suelen haber muchas personas. Tampoco, del testimonio de ninguno de los profesores se desprende que la chica haya pedido permiso para ir al baño en hora de clases.

Bedini dijo que Salinas no conoce a la víctima y que no hay pruebas contundentes en su contra. Es más, dijo que el examen médico no revela lesiones vaginales, pese a que la imputación en contra del chico es por abuso sexual con acceso carnal.

La alumna con discapacidad abusada en el interior del Colegio Luján identificó al joven detenido como su abusador, dijeron fuentes judiciales.

Los voceros explicaron que la menor reconoció a Lucas Matías Salinas Gómez (18) en rueda de personas.

Salinas Gómez es el único imputado que tiene la causa y ahora su situación es más complicada debido a que la víctima lo reconoció durante la rueda de personas que se realizó este miércoles.

Fuentes judiciales explicaron que en un primer momento la menor no pudo identificar a su agresor, pero que luego lo reconoció, tanto de frente como de ambos perfiles. Cabe resaltar que Salinas Gómez estuvo junto a otras personas que se le parecen delante de la víctima, a la que no vieron. Sin embargo ella sí, y dijo que Salinas Gómez fue quien la atacó.

Se trata de una prueba clave para la acusación que Fiscalía sostiene contra el sospechoso.

EL CASO

Lucas Matías Salinas Gómez (18) es el único sospechoso de haber violado a la niña con discapacidad (sin asistencia de una DAI) en horario de clase, en los baños del Colegio Nuestra Señora de Luján, Capital, donde ambos son alumnos, la mañana del 10 de mayo pasado.

Fue imputado el pasado viernes, día en el que el juez de Garantías Eugenio Barbera resolvió dictarle dos meses de prisión preventiva en la cárcel de Chimbas.

Salinas Gómez tenía pedido de captura desde el último 9 de junio, pero recién cayó el miércoles de la semana pasada en su casa.

Ese día viernes, el fiscal Eduardo Gallastegui y el ayudante fiscal Emiliano Usín (UFI Anivi) consideraron que violó a la niña introduciéndole un dedo en sus genitales. Y que por la escala penal del delito (6 a 15 años) y sus evasivas y las de su padre para que no sea detenido, cabía aplicarle 90 días de prisión preventiva. Agustín Idemi (Parte Querellante) solicitó encerrarlo 6 meses e igual plazo para investigarlo.