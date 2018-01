Muy joven. Este es el joven que murió el martes a la noche cuando intentó entrar a robar a una casaquinta de Pocito, según la Policía.

Un presunto ladrón de 19 años murió el martes a la noche al intentar entrar a robar a una casaquinta en Pocito. Nunca imaginó que al romper una puerta de vidrio se lastimaría una pierna. Fue tan profunda la herida cortante que desistió de la maniobra y salió buscar ayuda, pero el problema fue que no llegó lejos y murió desangrado.



El fallecido fue identificado como Agustín Maicol Aciar, apodado "el Tin", quien vivía en el Lote Hogar 27 en Pocito y tenía antecedentes penales por robos, según la Policía. Trascendió que Aciar andaba con un adolescente, que luego fue demorado.



La versión policial indica que "el Tin" Aciar se metió a robar a una propiedad ubicada en un callejón próximo al Callejón Tivani y Calle 10, en la zona de Quinto Cuartel. Como no había nadie, supuestamente el joven quiso violentar una puerta de vidrio de la casa y lanzó una patada o un elemento duro. Consiguió destrozar el vidrio, pero tuvo la mala suerte que uno de los trozos cayó en una de sus piernas y le provocó un profundo corte. Estaba de pantalón corto, aclararon en la Policía. Al parecer, le afectó una arteria y empezó a perder mucha sangre.



Creen que el joven emprendió la fuga y a los 70 metros ya no pudo caminar más. Y ahí quedó tendido. A todo eso, el casero de la finca (que vive separado de la casaquinta) salió al escuchar los ruidos. Cuando fue a dar una vuelta por los alrededores, encontró al joven inconciente y posiblemente ya muerto, según un investigador. Todo eso ocurrió pasadas las 22.30 del martes, explicaron. La Policía se negó a dar precisiones del hecho, pero informó que, cuando quisieron auxiliarlo, Aciar ya estaba muerto. También señalaron que sólo tenía esa herida en la pierna y que en la casa quedó la prueba de que rompió el vidrio.