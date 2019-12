La máxima autoridad judicial de Río Negro, el Superior Tribunal de Justicia, confirmó el fallo que absolvió por el beneficio de la duda al sanjuanino Enzo Lampasona (23) en un caso escandaloso: el presunto abuso sexual de una estudiante de un colegio secundario local, que había ido de viaje de fin de curso a Bariloche con una empresa de turismo en la que el joven era coordinador, la madrugada del 29 de octubre de 2015.



Según el diario El Cordillerano, luego de analizar la sentencia y los reclamos de las partes, el máximo tribunal decidió rechazar ambos planteos: el del fiscal Martín Lozada que durante el juicio había pedido una condena de 10 años de cárcel, por considerar acreditado que existió una violación. Y la del defensor Rodolfo Rodrigo que reclamaba una absolución lisa y llana, no por el beneficio de la duda.



Aquella vez, la estudiante había estado en un boliche y no se sintió bien. Lampasona la acompañó hasta el hotel y tuvieron sexo. Ella acusó al joven de haberla violado. Él habló de sexo consentido.



Al analizar en detalle las pruebas, el tribunal que juzgó a Lampasona entendió que habían muchas dudas para condenar, por las contradicciones de la víctima, porque en su cuerpo no estaban presentes las marcas típicas que deja un acto violento y porque sus propios compañeros no la apoyaron.