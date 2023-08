A poco más de un año del saqueo en un negocio de Rawson y el intento de cometer el mismo delito en un supermercado del mismo departamento, la Policía de San Juan desplegó desde hace una semana aproximadamente, un importante operativo de custodia en ese tipo de negocios, para evitar nuevos episodios. Paralelamente, el sábado pasado en Mendoza y Neuquén se produjeron saqueos, lo que elevó aún más el alerta entre miembros de la cúpula de la fuerza sanjuanina. Hasta anoche al menos y de manera oficial, en la Policía negaban que se hubiera producido algún intento en la provincia y de hecho ayer levantaron la vigilancia en varios sitios, pero se manifestaron preocupados por un "efecto contagio" de lo ocurrido particularmente en Mendoza y avisaron que continuarán con la vigilancia extra.

La última vez que personas ingresaron a un comercio con intenciones de robar mercadería o cualquier otro elemento en San Juan, ocurrió el sábado 30 de julio del año pasado. En ese momento, desconocidos atacaron la distribuidora "El gran almacén" y a intentaron hacer lo mismo con el supermercado Chango Mas. La Policía detuvo a 21 personas mayores de edad, que fueron juzgados por el sistema especial de Flagrancia (Ver Vinculada).

En los despachos de la conducción de la Policía de San Juan no querían hablar ayer del tema por temor a que la divulgación de la información de saqueos ocurridos en otras provincias, pudiera alimentar alguna intención de hacer lo mismo en San Juan. No quisieron precisar cantidades de policías afectados, pero el sábado al menos hubo rondas en varios supermercados locales, por precaución y también por algún que otro alerta que llegó de los mismos negocios. Anoche confirmaron que no habían movimientos sospechosos, pero aseguraron también que continuarán durante algunos días más con policías apostados en inmediaciones de grandes supermercados.

Mendoza y Neuquén

Por información del diario Los Andes de Mendoza, se conoció que el sábado en la tarde un grupo importante de personas intentó, sin éxito, saquear el supermercado Átomo, ubicado en Independencia y Laprida, del departamento Las Heras. En ese mismo raid, destrozaron una carnicería que está a pocas cuadras del súper. El dueño de la carnicería le relató al diario mendocino que "Cuando nos dimos cuenta de que iba a haber problemas ordenamos que cerraran la carnicería y que los empleados se fueran a su casa", explicó. Además contó que "Nos llamó la atención el ensañamiento, rompieron todo y se llevaron todos los elementos de trabajo. Lo único que dejaron fue la máquina registradora", agregó. Por la tarde del sábado, el ministro de Seguridad de Mendoza, Raúl Levrino, confirmó que se habían detenido a 18 mayores de edad por lo ocurrido.

Además, según el diario Perfil, en Neuquén hubo ataques a una sucursal de La Anónima en Cutral Co, en barrio La Unión. Allí se produjo una rápida intervención policial, que dejó tres sujetos detenidos.

Condenas por el saqueo del año pasado

Trece días después del ataque a la distribuidora del 30 de julio del año pasado, la Justicia provincial condenó a siete de los diez imputados. Hubo dos absoluciones y una mujer fue a juicio por no llegar a un acuerdo. Micaela y Fabián Recabarren, Braian Ormeño, Hugo Tejada, Fernando Páez, Catriel Tejada recibieron 3 años de prisión en suspenso y perimetral, mientras que Jonathan Montivero fue condenado a 8 meses de prisión condicional. Ninguno de los siete fue a prisión porque así lo dispone el Código Penal. Por su parte, Alexander Alé y Emiliano Godoy fueron absueltos por el beneficio de la duda; y Zaira Laciar fue a juicio por no llegar a un acuerdo con las autoridades. El delito que se les imputó a todos fue robo agravado por ser cometido en poblado y en banda. Por el hecho, el gobernador Sergio Uñac convocó a una conferencia de prensa, en la que anunció que estudiarían la posibilidad de quitarles los planes sociales a quienes participen de estos delitos. También la Justicia investigó a otras 11 personas, por el mismo delito, pero en grado de tentativa, por lo ocurrido en el Chango Mas.