El juez en lo Correccional Federico Rodríguez ordenó producir varias pruebas para despejar toda duda sobre el polémico caso.

Una investigación a fondo ordenada por el juez en lo Correccional Federico Rodríguez, permitió confirmar que una beba que por poco no se ahoga en un gran reservorio de agua de la finca donde vive con sus padres, fue víctima de un hecho accidental y no de alguna maniobra violenta como suponía parte del entorno familiar de la joven madre, dijeron fuentes judiciales.



La nena tiene 1 año y 10 meses y se recupera favorablemente en el hospital Rawson, luego del accidente ocurrido el pasado sábado sobre las 19 en una finca situada en la calle San Isidro, al Sur del cruce con Ruta 20, en Caucete. Ese mismo día, los familiares de la joven madre que decía haberla rescatado del agua, pusieron en duda esa versión porque aseguraban haber visto a la nena con el cabello y la ropa secos, y no mojados como se suponía por haber caído al agua.



Para que no quedaran dudas, el titular del Cuarto Juzgado Correccional ordenó una encuesta vecinal, una inspección ocultar en el reservorio y pidió informes médicos detallados, entre otras medidas. Y esa investigación permitió corroborar la versión de la joven madre, indicaron.



Así, el informe médico habló de que la nena fue tratada por un problema de asfixia por ahogamiento y descartaron la presencia de algún golpe o lesión. Y los policías corroboraron los principales hechos referidos por la madre de la criatura, como las huellas del rescate en el reservorio o el auto en problemas que, según dijo, arreglaba ese día su pareja, precisaron.



"Si vieron que la nena estaba seca seguro que fue por las elevadas temperaturas. Si no vieron a la nena apenas ocurrió el siniestro, es lógico que luego de un rato no notaran ni rastros de humedad", precisó un investigador.



Como trasfondo, la encuesta vecinal reveló la presencia de un marcado conflicto familiar entre la mamá de la nena con su propia madre, quien está al cuidado de sus dos hijos mayores.



Esa decisión tomó un juez luego de que la mujer denunciara a la pareja de la joven por el presunto abuso sexual de un nene, pero las pruebas sobre esa situación parecieron no complicar al joven.



Cuando las autoridades judiciales recojan toda la evidencia sobre la polémica situación, lo más probable será que el magistrado ordene el archivo de las actuaciones.