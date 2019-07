Sin escapatoria. La cabina del camión quedó prácticamente destruida y uno de los dos ocupantes murió en el lugar.

Un hombre que iba a bordo de un camión murió a causa de las graves lesiones que sufrió luego de que, según la hipótesis de los investigadores, el vehículo se quedara sin frenos y volcara cuando descendía por el cerro Colorado, en Iglesia, dijeron fuentes policiales. La Policía anoche seguía trabajando para determinar si el fallecido, del que hasta el cierre de esta edición no había trascendido la identidad (sólo dijeron que tendría unos 50 años), en ese momento iba conduciendo el rodado o como acompañante. El otro ocupante fue trasladado al hospital departamental con lesiones de distinta consideración.



La desgracia pudo ser peor, pues otro camión que iba delante de ellos aparentemente también tuvo un desperfecto mecánico, pero el chofer pudo maniobrar para no correr la misma suerte.



Todo ocurrió cerca de las 17.50 de ayer. Según la versión policial, los camiones, un Mercedes Benz y un Ford Cargo, habían salido de Buenos Aires y se dirigían a una planta de energía fotovoltaica ubicada en la localidad iglesiana de Tocota, cargados con cables de alta tensión, señalaron en la Fuerza.



Los problemas llegaron cuando descendían El Colorado, por la Ruta 149, cerca de la entrada a la Villa Iglesia. En ese tramo la ruta está siendo reparada (obra que lleva años en ejecución) y hay un peligroso desvío en el que con frecuencia se producen siniestros viales. Actualmente hay un derivador donde hay una curva.



Según los voceros, adelante iba el Mercedes Benz, cuyo conductor pudo enderezar el rumbo del camión. Sin embargo, eso fue lo que no pudo hacer el chofer del Ford Cargo. El camión pasó de largo en la curva y terminó dado vuelta a un costado de la ruta, con la cabina prácticamente destruida. Uno de los dos ocupantes perdió la vida en el lugar del accidente, mientras que el otro fue trasladado al hospital departamental con distintas lesiones, dijeron fuentes policiales.



Personal de Criminalística trabajó en el lugar recolectando pruebas. En caso de que se confirme que el que murió es el que iba como acompañante, el conductor será acusado de homicidio culposo. Y además se investigará si cometió alguna negligencia al momento del siniestro.

Cayó de su bicicleta, quedó expuesto al frío y murió

Un hombre de 52 años murió luego de caer de la bicicleta que guiaba y quedar expuesto a las gélidas temperaturas de Jáchal. La víctima fue identificada como Wilson Bravo. Según fuentes judiciales, todo indica que el sábado a la noche salió a juntarse con unos amigos y que pasó algunas horas en un bar de la calle Santiago Funes, del cual partió en la madrugada. Pero a su casa en la calle Agustín Gómez, en el centro jachallero, nunca llegó. Recién a las 9,30 un vecino de la calle Maradona (paralela a la Ruta Nacional 150, cerca de la rotonda de ingreso al departamento) lo encontró lastimado y con su salud seriamente complicada como consecuencia de haber pasado la noche expuesto a temperaturas bajo cero.



De inmediato fue llevado al hospital departamental, pero desde allí fue derivado al hospital Guillermo Rawson, por su crítico estado de salud. Según la Policía, allí los médicos intentaron pero no pudieron salvarlo y Bravo perdió la vida a eso de las 17 del domingo.