La locutora Claudia Vázquez estaba al aire en su programa radial este martes en la mañana cuando inesperadamente entró su jefe y con violencia la sacó del estudio. Los oyentes de la emisoria fueron testigos de lo que ocurrió y llamaron al 911.

Luego de lo que sucedió, se dio a conocer el audio de la situación que fue denunciada por la mujer contra Rodolfo Ridao, dueño de Radio Bohemia, y que quedó plasmado en la Comisaría de la Mujer. En el inicio se escuchan algunos objetos que son golpeados y un fuerte grito del hombre.

También se oye que Vázquez le pide que le permita guardar sus cosas. "Estoy haciendo el programa, ¿no me podés dejar que termine?", le reclama ella y el dueño de la radio le dijo con el tono elevado: "Estás con gente demasiado buena para vos, basura".

Posteriormente, Ridao le reclama por algo que la locutora contó. Los gritos no cesaban de su parte y Vázquez sólo pedía realizar un sorteo y darle fin a su programa.

"Pará, no me tirés las cosas", se advierte en el audio mientras Ridao no paraba de agredirla verbalmente.

Con la voz quebrada y llorando, la locutora intenta continuar con el espacio radial pero un golpe en la mesa y una amenaza contundente la desbordó: "Salí porque no respondo de mí ¡¿Vos te creés que no te puedo hacer m...?!".