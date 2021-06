Cuatro policías de una unidad operativa chimbera fueron suspendidos mientras se investiga si es cierto o no que efectuaron disparos por diversión o por algún otro motivo que no justifique el correcto uso de sus armas de fuego.

Eduardo Gallastegui, al frente de la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, confirmó ayer a este diario que los uniformados fueron apartados preventivamente de sus funciones y también sumariados.

Se trata de cuatro efectivos de diferente jerarquía (oficial inspector, cabo primero, cabo y agente) que compartían guardia durante el miércoles pasado en la Unidad Operativa El Mogote, con asiento en Chimbas.

La versión oficial indica que entre las 13 y las 14 de ese día ingresaron llamados al 911 de vecinos que ponían en conocimiento que se escuchaban detonaciones en la zona. Esos ruidos de disparos provenían del destacamento policial, denunciaron.

El oficial inspector es quien estaba a cargo de la unidad, mientras que los otros tres son subalternos suyos. Según una alta fuente vinculada al caso, la principal hipótesis es que los policías estaban divirtiéndose haciendo puntería. Tampoco se descartaba que estuvieran probando las armas, dijeron.

Lo que es un hecho es que su accionar representó un peligro para los pobladores de esa zona, señalaron voceros del caso. Es por eso que se decidió suspenderlos preventivamente. Otra medida que tomaron en Control de Gestión fue ordenar la retención de las pistolas de los efectivos. Y fueron enviadas a peritar. Con ese examen se busca saber si las armas fueron usadas recientemente y específicamente el miércoles, entre otros puntos de interés para la investigación.

En la Fuerza dijeron que no se sabe si los cuatro policías efectuaron disparos. Pero si alguno no lo hizo igual cometió una irregularidad, pues no dio aviso a las autoridades, explicaron.

"Se ha decidido sumariar a los policías y se los ha suspendido preventivamente. Todo esto buscando dilucidar cómo ocurrieron los hechos", dijo Gallastegui. La Unidad Operativa El Mogote fue inaugurada recientemente por los hechos de inseguridad que ocurren a menudo en esa zona.