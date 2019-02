Muy dañino resultó el ataque en la casa de un remisero. Los ladrones arrasaron con todo lo de mayor valor, incluidos los $150.000 que había ahorrado para poder tratar a su mujer enferma.

Entrar y ver todo revuelto era una premonición del mayor temor que tenía el dueño de casa. Y no le quedó otra que amargarse a más no poder, porque eso que se resistía a creer finalmente lo comprobó al revisar el mueble de la habitación donde guardaba el dinero: los ladrones se habían llevado los $150.000 que venía ahorrando para costear el duro tratamiento que necesita hacer su esposa, enferma de lupus. Pero eso no fue todo, porque los delincuentes además se alzaron con un costoso reloj de la prestigiosa marca Rolex, otro Citizen, anillos y cadenas de oro, un celular y hasta un par de zapatillas, dijeron fuentes policiales.



El que ayer seguramente debía estar queriendo despertar de la pesadilla fue el remisero Manuel Juárez (64), el dueño de la casa donde ocurrió el golpe, ubicada en inmediaciones de 9 de Julio y Tucumán, en Capital, indicaron los voceros.



Todo pasó en la noche del último martes, más precisamente entre las 21 y las 23. Esas dos horas en las que Juárez y su esposa se ausentaron de la vivienda fueron suficientes para que los malvivientes ingresaran y tuvieran tiempo de revisar varios sectores de la casa, seleccionando los objetos de valor.



Según informó una alta fuente policial, todo indica que los delincuentes entraron por una ventana que da al living, y para eso solamente tuvieron que forzar una persiana.



Cuando la pareja regresó al hogar se encontró con el desolador panorama y de inmediato llamaron al 911. A los pocos minutos llegaron al lugar pesquisas de la seccional 1ra, quienes además dieron intervención a las diferentes brigadas de investigación para intentar esclarecer el saqueo. Al mismo tiempo trabajó en la casa personal de la División Criminalística, buscando rastros o pistas que puedan llevar a los ladrones, que se presume eran dos, dijeron en la Fuerza.



Los investigadores también entrevistaron a los vecinos y comerciantes de la zona, buscando información sobre posibles movimientos raros en los días u horas anteriores al ataque. Y también pidieron todos los registros de las cámaras de seguridad instaladas en las cercanías a la casa.



Juárez es remisero y le había costado tiempo y trabajo reunir el dinero necesario para sostener la salud de su mujer. Ayer este diario intentó entrevistarlos, pero sin fortuna.



$80.000 en otra casa

Tres días atrás, otra familia de Capital que vive en calle Laprida sufrió un ataque similar. Delincuentes ingresaron a su departamento tras cortar la tela mosquitera de la ventana, que quedó abierta, y robaron $25.000, un televisor led 42 pulgadas y una cámara de fotos semiprofesional. Según fuentes policiales, el monto de robado ascendió a unos $80.000. Los damnificados no hicieron declaraciones sobre el caso.

Armado, robó $4.000

Un delincuente que se movilizaba en una bicicleta asaltó a punta de arma de fuego a un preventista de una casa de electrodomésticos y le robó $4.000 en efectivo, dijeron fuentes policiales.



El atraco ocurrió a eso de las 11 de ayer, cuando la víctima salía de ver a un cliente, en inmediaciones de Centenario y Díaz, en Chimbas, precisaron los voceros.



La investigación quedó a cargo de la subcomisaría Cipolletti.