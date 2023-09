Tito Fermín Sosa tiene 38 años, es caucetero y con lo poco que gana como albañil se las arregla para poder mantener a su familia (pareja y tres hijos) esa que ahora flaquea por el desgaste de la relación, un vínculo en el que su cuñada, la bombera voluntaria Analía Saavedra (18) está sospechada de meterse, al margen de la ley, para perjudicarlo. Tan lejos llevó la joven los encontronazos que siempre tuvo con su cuñado, que el 21 de junio pasado lo denunció por violación y provocó que lo metieran preso. La sospecha no prosperó por una mano salvadora: la propia pareja de Sosa participó en la reunión orquestada por su hermana para ponerse de acuerdo en el relato de dónde, cuándo y cómo fue que la ultrajó sexualmente. Pero decidió quedarse callada y encendió su teléfono para grabar ese encuentro en un video, que a la postre resultó una prueba clave para desligar a quien aún es su pareja. Ahora él planea demandar a su cuñada por daños y perjuicios.

En su denuncia, la joven dijo que la noche del 8 de mayo pasado fue a la casa de su hermana, porque le ofreció $5.000 para que le cuide a sus tres hijos, dinero que necesitaba porque al otro día era su cumpleaños.

Que le dolía la cabeza y su cuñado le ofreció un Tafirol, que ella consumió antes de irse a dormir vestida con sus tres sobrinos. Que sobre las 6 sintió que la cambiaban de habitación y se despertó con su cuñado violándola. Que quiso gritar, pero él la tomó del cuello, la amenazó y la noqueó de una cachetada. Y que ese mismo día y días posteriores volvió a amenazarla.

Ayer, el fiscal del caso, Juan Manuel Gálvez (UFI CAVIG) pidió a la jueza de Garantías, Gema Guerrero, que desligue al albañil con un sobreseimiento y así lo hizo la magistrada, sin la oposición, claro está, de su defensa oficial, ayer representada por Germán Riveros.

- ¿Por qué cree que su cuñada lo acusó falsamente? preguntó este diario a Sosa.

- Sinceramente yo nunca me llevé bien ni con ella ni con la familia de mi señora, pero todavía no sé por qué dijo que la violé, no sé qué la llevó a hacer algo así, me hizo un gran daño que no tiene remedio. Por la denuncia de ella me quedé sin trabajo y estuve preso por algo que no hice.

La joven bombera voluntaria sospechada ya había acusado falsamente por abuso a otro vecino.

Entre los posibles motivos que pudo tener Analía Saavedra para denunciarlo, está la discusión que mantuvo con Sosa cuando él le recriminó a ella por darle cigarrillos a su hijo de 15 años. O el hecho más palpable, el último, de haberse metido en el proceso de ruptura entre él y su hermana, con el supuesto fin de dejarlo sin vivienda. "Hay un audio en el que ella dice que me va a hacer que me echen de la casa", precisó Sosa.

Saavedra ya es investigada por el presunto delito de falsa denuncia en la UFI de Delitos Especiales que dirigen el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Mariano Carrera.

La sospechosa tiene varios elementos en contra en esa causa, entre los que se destacan el video aportado por su propia hermana (aún pareja de Sosa) y el testimonio de esa joven, quien aseguró en el CAVIG que no era la primera vez que Analía Saavedra denunciaba una presunto abuso sexual que nunca existió. Según su relato, en una ocasión uno de sus hermanos mantuvo un conflicto con vecinos y ella salió a denunciar a uno de ellos, de apellido Quiroga, acusándolo de haberla golpeado y haber abusado de ella.

La falsa denuncia es un delito excarcelable y por eso la jovencita enfrenta la investigación en su contra en libertad, aunque mientras dure la investigación deberá cumplir reglas de conducta para no ser detenida.