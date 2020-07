Un enfermero recuperado de coronavirus fue golpeado por sus vecinos del barrio Colonia Nueva Esperanza de la ciudad de Neuquén, que además le incendiaron la casa y le robaron el auto y otras pertenencias, según denunció este domingo el propio agredido.

"Me encuentro atravesando una situación de extrema violencia contra mi persona por haber tenido Covid-19”, declaró Daniel Porro a la prensa.

Porro agregó que ya había recibido amenazas por parte de uno de los vecinos cuando debió aislarse en su casa, a mediados de junio, por haber dado positivo en Covid-19 y fue trasladado al hospital Bouquet Roldán, donde fue dado de alta luego de 14 días y con hisopado negativo.

“Andate porque sos un caso positivo y te vamos a quemar la casa, no queremos gente como vos acá en el barrio”, sostuvo que fueron las palabras de un vecino, quien junto con otro familiar lo amenazaba también con robarle el auto.

El enfermero agredido por sus vecinos.

El jueves a la tarde, la misma persona lo llamó a la vereda y Daniel, ya cansado de recibir ese tipo de amenazas, fue a su encuentro. La situación devino en insultos y en una pelea, le pegaron trompadas y hasta lo patearon hasta dejarlo casi inconsciente.

"Me golpearon por todos lados entre varias personas, y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital", agregó.

El hombre manifestó que "hacemos responsables únicamente al Estado provincial y nacional por la inseguridad que estamos pasando todos los trabajadores de salud y todos los que tenemos un Covid-19 positivo".

Finalmente, anunció que hoy a las 10.30 brindará una rueda de prensa en el monumento a San Martín de la capital neuquina.

El caso positivo de Porro fue uno de los varios que se detectaron entre trabajadores y pacientes del Policlínico Ados, de la capital neuquina, lo que derivó en el cierre temporal de dicho centro de salud.