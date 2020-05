Un defensor oficial de la Justicia local se vio involucrado en un accidente de tránsito a bordo de su camioneta, con consecuencias letales para el otro implicado: un jubilado de 70 años que circulaba en bicicleta rumbo a un banco, a cobrar su jubilación, dijeron fuentes policiales y familiares del fallecido.

La víctima fue Ricardo Oscar Tobares, quien vivía con cinco de sus siete hijos y siete nietos en la Villa Obrera, Chimbas. El defensor oficial implicado en el siniestro es Alejandro Martín García, que ayer había sido demorado por orden del titular del Primer Juzgado Correccional, Alberto Caballero, precisaron.

El jubilado falleció porque recibió un fuerte golpe en la cabeza, explicó su familia.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de ayer en el cruce de Tucumán y Maipú, en Concepción, Capital.

La versión policial indica que el funcionario judicial circulaba hacia el Este por Maipú, rumbo a su trabajo en el edificio de Flagrancia. Y que, por causas que se investigan, no pudo evitar el impacto con Tobares, quien transitaba en bicicleta hacia el Sur por calle Tucumán.

"A simple vista, es de notar que el defensor oficial tenía la derecha, es decir la prioridad de paso, pero va a ser el juez quien resuelva el caso luego de evaluar todas las pruebas", dijo un jefe policial.

Según los voceros, luego del impacto, Martín García se preocupó por auxiliar al anciano, llamó la ambulancia y lo acompañó en el lugar hasta que lo trasladaron al hospital Guillermo Rawson, donde nada pudieron hacer para salvarlo.

Ayer, todo era dolor en la casa donde vivía Tobares. "Él fue albañil y siempre andaba en su bicicleta. Esta casa la hizo él con sus propias manos, también se daba maña con la carpintería, a mí me hizo una azucarera muy bonita... No puedo creer que ya no va estar con nosotros", dijo ayer Rosa Tobares, una de las seis hermanas de la víctima.

"Dicen que lo atropelló alguien del Poder Judicial que iba en una camioneta Toyota... solo esperamos que eso no influya y que se haga Justicia", dijo otro familiar.

Ahora, el juez deberá analizar toda la evidencia para determinar si corresponde o no procesar al defensor oficial por el supuesto delito de homicidio culposo, es decir sin tener esa intención.

